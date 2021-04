Strogi ukrepi na Evrosongu: zaprti bodo v hotelskih sobah

Prireditelji letošnjega Evrosonga ničesar ne prepuščajo naključju. Da bo letošnji izbor potekal precej drugače, kot smo vajeni, je že jasno. Še več podrobnosti pa o tem, kako bo vse skupaj potekalo v Rotterdamu, razkrivajo vroče članice zasedbe Hurricane, ki se 9. maja odpravljajo v Rotterdam. Tik pred 65. izborom za pesem Evrovizije so medijem razkrile, kako strogim ukrepom bodo morale slediti.»Vsaka delegacija je morala napovedati, koliko ljudi je potrebnih za realizacijo nastopa, nekatere države pa so se celo odločile, da bodo nastop posnele v svojih studiih in posnetek poslale,« so pojasnile. »Največja težava je, da bomo ves čas morali preživeti v strogi karanteni v hotelu. Zapustili ga bomo lahko le, ko se bomo odpravili na vajo v areno. Obiski restavracij odpadejo, vso hrano nam bodo dostavili v sobo. Mesta si ne bomo mogli ogledati, ne bomo gostovali v televizijskih oddajah, ne bo intervjujev. Pred odhodom na sceno bomo morali opraviti hitre teste, in če bodo negativni, bomo lahko vstopili v areno. Če bo kdo v delegaciji pozitiven, bomo morali vsi v strogo karanteno, prav tako vsi, ki so bili v stiku s tem članom,« pojasnjujejo v srbski delegaciji.Vodja srbske delegacijeje pojasnil, da morajo biti vse sobe enoposteljne in da bodo teste opravljali vsaki drugi dan. Letošnji predstavniki se ne bodo sprehodili po rdeči preprogi, prav tako ne bo glamurozne ceremonije ob odprtju dogodka.»Če bi kdo prekršil pravila, bodo organizatorji to šteli za ogrožanje celotnega dogodka in bodo za tisto državo namesto živega nastopa uporabili posnetek. Prav tako je omejeno število akreditacij,« je še povedal Vučinić in dodal, da bo celotna srbska delegacija cepljena.