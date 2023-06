Striptizeti je slavni režiser polizal prste na nogah (FOTO)

Nekaterim kri hitreje po žilah požene umazano govorjenje. Drugi si spolnost popestrijo z uporabo seks igračk ali z igranjem vlog. Tretje vzburja šeškanje, četrti so morda radi bolj grobi, nekatere draži seks v javnosti. Ljudi vzburjajo najrazličnejše stvari.

30 minut naj bi ji obdeloval stopala in prste.

Kar zmeša dvakratnega dobitnika oskarja Quentina Tarantina, pa so ženske noge, natančneje prsti na nogah. Stare govorice so vnovič dobile zagon, potem ko je uslužbenec hollywoodskega nočnega kluba z eksotičnimi plesalkami Crazy Girls razkril, da je slavnega režiserja skrivaj opazoval med predajanjem fetišu – dekletu, ki ji je lahko lizal in sesal prste na nogah, pa naj bi se zahvalil s šopom bankovcem. »Mislim, da ji je dal 10 tisočakov,« je izdal Lowlife iz striptiz kluba.

Ko je – tako pripoveduje klepetavi uslužbenec – Tarantino prišel v nočni klub, poln razgaljenih deklet, naj bi naročil zasebno VIP-sobo in dekle z največjim oprsjem ter najbolj bohotno zadnjico. Lowlife je nato za Quentinom oprezal prek nadzorne varnostne kamere. In doživel precejšnje presenečenje. Režiserja namreč niso zanimale ne dekletove prsi ne njene druge obline. Zgolj stopala.

»Usedel se je, ona pa je slekla zgornji del. V tistem je vstal in jo potisnil na kavč. Snel ji je en škorenj, nato drugega, za tem pa ji je začel lizati stopala in sesati prste,« se je razgovoril izdajalski uslužbenec. Tarantino naj bi ji obdeloval stopala kakšne pol ure. »Na koncu so bila videti kot po dolgi kopeli, zgrbančena kot suhe slive.«

Quentin Tarantino je pet let poročen z Daniello Pick. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Govorice o njegovem fetišu na stopala so sprožili kar njegovi filmi, v katerih kamera med vso krvjo, pretepi in strelskimi obračuni pogosto ujame tudi stopala in prste glavnih ženskih likov. »V filmih mnogih odličnih režiserjev se pogosto pojavljajo tudi stopala. Pred mano so nožnega fetišizma iz istega razloga obtožili tudi Luisa Buñuela. Iste obtožbe so letele na račun Alfreda Hitchcocka in Sofie Coppola,« je zmoto želel razjasniti Quentin. A precej neuspešno, saj v filmskih krogih nemalokrat padajo šale prav na ta račun.

Leta 2010 mu je Uma Thurman, njegova dolgoletna filmska muza, s katero je večkrat sodeloval, med dogodkom, na katerem so se priklonili Tarantinovi izjemni karieri, šampanjec namreč ponudila v svojem salonarju iz črnega žameta, pod katerega se je podpisal ikonski oblikovalec čevljev Christian Louboutin. Na istem dogodku je filmar Eli Roth precej neokusno pripomnil, da ima Quentin obsežnejšo zbirko čevljev, kot jo je imelo koncentracijsko taborišče Dachau. Med oskarjevskim govorom pred tremi leti pa se je Brad Pitt, ki mu je Quentinov hit Bilo je nekoč ... v Hollywoodu prinesel kipec za najboljšega stranskega igralca, pošalil, da je filmar sezul več žensk kot pa uslužbenci ameriške agencije za domovinsko varnost.

Na račun njegovega domnevega fetiša se je pošalil tudi Brad Pitt. FOTO: Osebni arhiv