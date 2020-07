Stresno šolanje med epidemijo

Čas, ko sem ju učila, je bil zame izjemno stresen.

V mladosti se je znorela

Oskarjevka, ki je samohranilka, se je zadnja leta popolnoma posvetila vlogi matere. FOTO: T/x17online.com

Leta 2012 so se ji uresničile dolgoletne sanje, ko je posvojila temnopolto deklico Jackson, leta 2015 pa je ta dobila še sestrico August.

Zdaj je predvsem mama

Je ena najlepših zemljank in ena najbolj cenjenih igralk na svetu. Doma ima na policah več kot 30 filmskih priznanj, tudi najbolj prestižnega oskarja. Za nameček naj bi bila vredna okoli 115 milijonov evrov. Kljub temumed karanteno ob izbruhu novega koronavirusa ni najela inštruktorja ali prepustila izobraževanje svojih dveh hčera kaki dragi spletni šoli – tako kot številni starši se je izobraževanja osemletnein štiriletnelotila kar sama. A učenje otrok ji, priznava, ni šlo najbolje od rok, pravzaprav je pri tem kar malce trpela. »Čas, ko sem ju učila, je bil zame izjemno stresen,« je priznala 44-letnica, nato pa dodala, da bi raje drugega za drugim snemala akcijske filme, kot da bi se morala še enkrat lotiti domačega šolanja. Kako naporni so akcijski filmi, zvezdnica dobro ve, saj je pravkar posnela fantazijsko akcijo The Old Guard, ki je polna fizično zahtevnih borilnih prizorov in prizorov z orožjem. Netflixova novost pa je le eden v vrsti akcijskih filmov, ki jih je v zadnjih letih posnela zvezdnica.Svetlolasa lepotica po burni mladosti že več let živi nadvse umirjeno, osredotoča pa se predvsem na materinstvo. »Imela sem se noro dobro,« je pred časom priznala, kako je živela v svojih dvajsetih letih. »Travo sem kadila kot po tekočem traku, a je danes tudi videti ne morem več. Kajti če sem v njeni omotici lahko dokaj normalno delovala, bi se zdaj zdolgočasila do smrti. Kot bi mi ugasnila stikala in bi lahko le ždela na kavču in rekla niti besedice.« Povedala je tudi, da je večkrat poskusila ekstazi, precej živahno pa je bilo tudi njeno ljubezensko življenje. Strasti je iskala tudi pri lastnem spolu. »Ko si mlad, moraš raziskati in poskusiti vse. A mi je bilo kristalno jasno, da so moški tisti, ob katerih se mi dvigne utrip,« se je spominjala. Danes so eksperimenti z mamili stvar preteklosti, kar se tiče ljubezni, pa se ji je zadnja leta popolnoma odrekla. Celo govorice, da naj bi hodila z vsesplošno zaželenim, so se izkazale za neresnične.Leta 2012 so se ji uresničile dolgoletne sanje, ko je posvojila temnopolto deklico Jackson, leta 2015 pa je ta dobila še sestrico August. »Okoli sebe imam množico ljudi, ki mi ju pomagajo vzgajati,« je pred časom povedala samohranilka Charlize, ki se ji je zdelo pomembno, da sta otroka dva. »Jaz sem edinka in sanjalo se mi ni, kako čudovito je, če imaš bratca ali sestrico. Opazovati, kako se imata rada, je ena najbolj čudovitih stvari, kar sem ji kdaj videla,« je bila navdušena 44-letnica, ki je prepričana, da si je otroka omislila ravno pravi čas, saj je v dvajsetih ni niti malo mikalo, da bi postala mama. »Takrat se mi je zdelo, da bi me materinstvo oropalo marsičesa, da bi zaradi otrok ogromno zamudila,« je priznala.