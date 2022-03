Strela zadela letalo znane pevke, z njo je bila družina

Miley Cyrus je bila zaradi hudih vremenskih razmer, ki so povzročile zasilni pristanek njenega letala, prisiljena odpovedati nastop na festivalu Asuncionico v Paragvaju.

»Mojim oboževalcem in vsem, ki so bili zaskrbljeni, ko so slišali o mojem poletu v Asuncion ... Naše letalo je zajela močna nepričakovana nevihta, zadela ga je strela. Moja posadka, skupina, prijatelji in družina, ki so potovali z mano, so po zasilnem pristanku na varnem,« je zapisala Miley, dodala pa je videoposnetek, ki prikazuje blisk strele in tudi poškodbo letala, kjer so opazne sledi požara. »Žal nam ni uspelo prileteti v Paragvaj. Rada vas imam.«