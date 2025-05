Strel v srce: za Beckhamove ni poti nazaj

David in Victoria Beckham se bojita, da ni poti nazaj, kar zadeva odnos z njunim najstarejšim sinom Brooklynom. Ta je namreč v vrtincu družinske drame javno izjavil, da bo vedno izbral svojo ženo Nicolo Peltz.

Po navedbah virov blizu družine Beckham je bila ta izjava za slavne starše kot strel v srce.

Vse se je začelo, ko je 26-letni Brooklyn na družbenih omrežjih delil posnetek sebe in svoje 30-letne žene Nicole, kako se skupaj vozita z motorjem. Za svojih 16,3 milijona sledilcev je zapisal:

»Ves moj svet. Ljubim te za vedno. Vedno izberem tebe, srček.«

Ožji krog Beckhamovih pravi, da je to zapis z več kot jasnim ciljem in namenom.

The Sun navaja vir, ki pravi:

»To kaže, kako daleč je šel ta družinski spor. Zelo žalostno za vse vpletene, še posebej za Davida in Victorio, ki ga imata neizmerno rada. To ni več Brooklyn, kot je bil nekoč.

Ta objava je bila zanju hud udarec, a bosta vedno tu zanj.«

Brooklyn je ob fotografiji še dodal:

»Ti si najbolj neverjetna oseba, kar jih poznam. Midva za vedno, srček.« Nakar je Nicola odgovorila: »Vedno sem s tabo, srček.«

Bratova tiha podpora staršem

Le nekaj ur kasneje je njegov mlajši brat Cruz na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri so vsi štirje otroci z Davidom in Victorio, ter zapisal:

»Ljubim svojo družino. Ljubim vas bolj kot karkoli.

Mami in oči, podarila sta nam življenje in ne glede na vse skrbela za nas. Ne morem vam povedati, kako srečni smo, da vaju imamo v svojih življenjih. x«

Mediji, rojstni dnevi in tišina

Brooklyn se je prejšnji teden vrnil v London, da bi snemal reklamo v bližini razstave cvetja Chelsea Flower Show, kjer se je David srečal s kraljem Karlom III.

Vendar pa, kot pravijo viri, ni nikomur v družini sporočil, da prihaja.

»To kaže, kako uničen je odnos. Med njimi ni niti sporočil niti klicev.«

Napetosti so postale javne, ko Brooklyn mami Victorii ni voščil za materinski dan in ni prišel na nobeno od zabav za Davidov 50. rojstni dan.

Oče in mama ga kljub vsemu še naprej omenjata na družbenih omrežjih, a viri blizu Brooklyna in Nicole pravijo, da je to bolj za javnost kot iz iskrenosti.

Primerjava s Harryjem in Meghan

The Sun je razkril, da sta Brooklyn in Nicola nedavno v Kaliforniji večerjala z vojvodo in vojvodinjo Susseško, ki naj bi paru izkazala veliko razumevanja.

Britanski mediji vlečejo vzporednice med Meghan Markle in Nicolo Peltz, češ da sta Američanki »ugrabili« in od družine »odtujili« britanska sinova.

Kaj sledi?

Brooklynova sestra Harper bo julija dopolnila 14 let, družina upa, da bi lahko takrat prišlo do sprave. A eden izmed virov je zaključil:

»Tako kot zadeve stojijo sedaj, je to le malo verjetno.«