Strah jo je, kako bo posnemala princeso

Zadeti mora njen naglas

Njena zgodba je ena najbolj žalostnih, kar jih je kdaj obstajalo.

3

dneve v Dianinem življenju bo zaobjel film.

Predje ena najtežje pričakovanih vlog njene kariere, verjetno pa tudi ena zahtevnejših. Ne le ker se bo morala preleviti v pokojno princeso, ki jo je poznal ves svet, zaradi česar jo bo še toliko težje utelesiti, pač pa tudi, ker je precej nepričakovana izbira Stewartove za to vlogo na družabnih omrežjih zanetila precejšnje razburjenje, ne v prid hollywoodski igralki.Nekateri so se namreč obregnili ob njene igralske veščine, spet drugi, da jim sicer ugaja, a da je nikakor ne vidijo kot princeso. Tretji pa so govorili celo o zaroti, zaradi katere dobiva pomembne vloge, četudi je kup njenih filmov precejšnja polomija. Skratka, zvezdničina igra bo pod drobnogledom, kar vsekakor doda precej pritiska in stresa, zato se je Stewartova na vlogo začela intenzivno pripravljati že mesece pred začetkom snemanja.Kamere prihajajoče filmske biografije, s katero želi čilski režiserprikazati tiste tri prelomne dneve v življenju valižanske princese, ko se je odločila razburkati britansko kraljevo hišo in se ločiti od princa, bodo predvidoma začele teči januarja. A čeprav nas do tedaj ločijo še trije meseci, se je Kristen že pošteno zakopala v raziskovanje ženske, v katero se bo morala vživeti in jo razumeti.»Za zdaj sem se prebila skozi dve njeni biografiji in pol. Njena zgodba je vsekakor ena najbolj žalostnih. In Diane ne želim zgolj igrati, želim jo spoznati do obisti. Že zelo dolgo nisem bila tako vznemirjena in navdušena nad vlogo kot nad to,« je dejala Kristen, a priznala, da jo daje precejšnja trema. Ali ji bo sploh uspelo do potankosti zadeti princesin naglas in omikan način govorjenja? »Tega me je strah kot hudiča. Kajti ljudje poznajo njen glas, ki je nadvse poseben. Trudim se osvojiti ta naglas, zato že imam ure govora z učiteljem dialekta.«Igralka s strahom in vznemirjenjem pričakuje začetek snemanja, a režiser ima vanjo neizmerno zaupa. »Čudovito je, kako se je odzvala na scenarij in se lotila lika. Prepričan sem, da bo naredila nekaj izjemnega in nas očarala,« je dejal Larraín, ki ga navdušuje Kristenina predanost vlogi.