Stotnik Amerika se je poslovil od samskega stanu

Superjunaški Stotnik Amerika si lani ni kar tako pridobil laskavega naziva najbolj seksi moškega po izboru revije People. Tako so o Chrisu Evansu namreč razmišljale tudi nekatere največje lepotice zabavne industrije, ki so v preteklosti klonile pod igralčevimi čari. Če je v govoricah kaj resnice, se je namreč zapletel v krajše romance z Emmy Rossum, Kate Bosworth in Christino Ricci, bil v razmerju z Minko Kelly in v petletni zvezi z Jessico Biel. A šele, ko je pred dobrim letom spoznal igralko portugalskih korenin, lepo Albo Baptista, se mu je nenadoma skoraj začelo muditi pred oltar.

Noro zaljubljena Chris in Alba sta si obljubila večnost. FOTO: Osebni Arhiv

»Že nekaj časa se je bil pripravljen ustaliti, a je čakal na pravo dekle. Ko je srečal Albo, je skoraj od začetka govoril, da je ona tista prava,« je povedal vir, ki očitno ni govoril kar tja v tri dni. Kajti čeprav sta Chris in Alba svojo ljubezen uradno razkrila šele januarja letos, sta si minuli konec tedna že obljubila večno ljubezen in zvestobo.

Po govoricah sodeč sta zaljubljena šele kakšno leto

Privlačni zvezdnik je poročen moški! V soboto sta si z Albo pred izbrano skupinico najbližjih prijateljev in družine namreč izmenjala poročne zaobljube. Intimna ceremonija se je odvijala na zasebni posesti v Cape Codu, nato pa sta do zgodnjih jutranjih ur rajala in nazdravljala svoji ljubezni v krogu zvezdniških prijateljev, med katerimi so bili tudi Robert Downey Jr. z ženo Susan, Chris Hemsworth in njegova Elsa Pataky, John Krasinski z Emily Blunt in Jeremy Renner. »Vsi so bili veseli, smejali so se, šalili,« je povedal vir in nadaljeval, da so na igralčevem vrtu za svatbo postavili velikanski bel šotor s plesiščem, vse pa se je odvijalo pod okriljem popolne zasebnosti in skrivnostnosti. Svatje so morali celo podpisati dogovor o molčečnosti, da po družbenih omrežjih ne bi zakrožili fotografije in posnetki s tega slavja ljubezni, pa so mobilnike morali ali pustiti doma ali jih pred začetkom predati.

Na zakonsko plovbo je Chrisa popremilo kar nekaj soigralcev iz uspešnice Maščevalci. FOTO: Press Release

Lepo Albo smo gledali v Netflixovi seriji Warrior nun. FOTO: Netflix

Kdaj natančno sta se Alba in Chris spoznala, vesta le ona. Govorice o njuni sveži romanci so prvič zakrožile komaj novembra lani, a menda sta se začela videvati že skoraj kakšno leto prej. A kadar koli se je njuna ljubezenska zgodba že začela pisati, bila naj bi ljubezen na prvi pogled, da sta iz prvega zmenka skočila že v resno zvezo. »Noro zaljubljena sta in Chris še nikoli ni bil bolj srečen,« je dejal vir in dodal, da je ukradla tudi srca njegovih prijateljev in družine. Evans pa je le nekaj tednov, preden se je z ljubljeno tudi uradno pokazal javnosti, dejal, da si srčno želi žene, otrok in družine. »Tudi ko bereš o velikih umetnikih, naj so to igralci, pisatelji ali slikarji, večina jih prizna, da niso najbolj ponosni na svoje delo, pač na družino, ki so si jo ustvarili. Ni delo tisto, ki jih najbolj osrečuje, pač pa ljubezen. Všeč mi je ideja tradicije in ceremonije, ideja, da bi tudi sam to imel,« je dejal, tedaj še brez enega samega namiga, da je že našel osebo, s katero želi vse to uresničiti. In je zdaj začel uresničevati, s prvim velikim korakom pred oltar.