Stopnjevanje spora: presenetljiva poteza Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz

Da bi v luči spora z Beckhamovimi zaščitila svoj javni ugled, sta se Brooklyn Beckham in Nicola Peltz po poročanju tujih medijev odločila za pravno pomoč znane britanske odvetnice Jenny Afia, ki med drugim slovi po tem, da zastopa princa Harryja in Meghan Markle.

V zadnjih mesecih sta bila Brooklyn in Nicola pogosto odsotna z družinskih dogodkov, kar naj bi bila posledica napetosti med njima in Davidom ter Victorio Beckham.

Odnosi med Nicolo in njegovima staršema naj bi bili pošteno načeti že v času priprav na poroko pred dobrimi tremi leti.

Štiri mesece po dogodku je Nicola za Vanity Fair povedala, da jo je Victoria razočarala, ko je ugotovila, da njena modna hiša ne more izdelati poročne obleke po njeni želji, zato se je odločila za obleko znamke Valentino.

Da se zadeve niso pomirile, temveč se je zgodilo nasprotno, priča dejstvo, da para, ki živi v Združenih državah Amerike, ni bilo na Davidovih nedavnih zabavah ob 50. rojstnem dnevu, prav tako se Brooklyn in njegova žena z Beckhamovimi nista sešla med nedavnim obiskom Velike Britanije.

Sedaj sta se po pravno pomoč obrnila na vrhunsko odvetnico Jenny Afia iz pravne pisarne Schillings, specializirano za upravljanje ugleda.

Afia se je med drugim pojavila tudi v BBC-jevem dokumentarcu o princu Williamu in princu Harryju ter britanskih medijih Princes and the Press iz leta 2021.

Vir za Mail on Sunday je povedal:

»Naenkrat sta najela dolgoletno odvetnico Susseksov. Nicola in Brooklyn imata počasi dovolj negativnih zgodb o sebi. Ona ima rada vse pod nadzorom, zato sta se odločila za ta precej drastičen korak.«

Mediji navajajo, da je družina Beckham nad to potezo še posebej razočarana, saj sta se David in Victoria po obtožbah, da sta prav onadva širila zgodbe v medijih, odmaknila od Harryja in Meghan.

Brooklyn to dobro ve, a očitno sta si z Nicolo sedaj blizu z vojvodo in vojvodinjo.

Ni videti, da bi se spor med Brooklynom in njegovimi umirjal. Nedavno je on objavil video, v katerem se z Nicolo skupaj vozita na motorju po južni Kalifornij, pod posnetek pa zapisal:

»Ti si moj celi svet, ljubim te za vedno, vedno bom izbral tebe, si najbolj neverjetna oseba, kar jih poznam. Midva za vedno,«

ter tako ponovno pokazal, da ne glede na vse ženo brezpogojno podpira.

Nicola je pogosto deležna očitkov, da želi imeti vse pod nadzorom. Vir je tako za The Sun povedal: »Tam, kjer jih ni, ustvarja konflikte in vse bolj razdvaja družino.«

Na drugi strani so ji njeni prijatelji stopili v bran. Eden izmed njih je za Mirror dejal:

»Nicola ga ne skuša osamiti. Brooklyn je svoboden in počne, kar želi. Ljubi svojo ženo in srečna sta skupaj. Drug drugemu sta družina.«