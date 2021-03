Stopili korak nazaj: palača ne bo šla v vojno s Harryjem in Meghan

Danes bo na sporedu težko pričakovani intervju s princem Harryjem in njegovo ženo Meghan Markle s televizijsko voditeljico Oprah Winfrey. Pred objavo ekskluzivne izpovedi, ki naj bi razkrila številne skrivnosti in dogajanje v Buckinghamski palači, so na britanskem dvoru dejali, da bo intervju kmalu pozabljen.



»V ponedeljek se bo večina ljudi v Veliki Britaniji ukvarjala s šolanjem, cepljenjem, na dvoru pa se bodo veselili dneva, ko se bo domov iz bolnišnice vrnil princ Filip. To je samo postranski šov,« je bilo po poročanju Daily Maila slišati iz dvornih virov. Kaj sta povedala, se jim na dvoru niti ne sanja, a menda naj bi padla odločitev, da ne bodo igrali njune igre in da ne nameravajo reagirati na njun intervju. V palači menijo, da bo edina, ki bo od tega kaj imela, Oprah, ki naj bi dobila za intervju več milijonov.



V izsekih, ki jih je televizija do zdaj predvajala, je Meghan dejala, da je bilo življenje v palači nemogoče, Harry pa, da se je začela ponavljati zgodovina in da ga je skrbelo, da se jima bo začelo dogajati to, kar se je zgodilo njegovi materi Diani. A to naj ne bi bilo najhujše, kar sta povedala. Producent naj bi dejal, da izseki iz intervjuja niso takšni kot pri filmu, ko v kratek napovednik strnejo najboljše trenutke. »V oddajah, kot je ta, skušajo najboljše prihraniti. Kar je jasno, je, da ne glede na to, kakšne 'granate' bodo padle, palača ne želi začeti vojne. Zdi se, da bodo naboji leteli le z ene strani,« je še dejal vir.



