Stoletna želva bežala 7 dni in 1600 metrov

Njegova največja hitrost je en meter na uro.

Očitno je hitrost precenjena, kar dokazuje 100 let stara želva po imenu Fred. Čeprav je največja hitrost, ki jo tale spoštovanja vreden starostnik lahko doseže, komaj en meter na uro, je živali uspelo zbežati od doma. Šele po tednu na begu jo je na lokalni cesti opazil voznik. Skoraj jo je povozil, je priznal pozneje. Žival je odpeljal domov, ko je v lokalnem časopisu prebral, da je Fred pobegnil in da se njegova lastnika bojita, da so ga ukradli, pa je želvo vrnil 86-letnemuin njegovi 73-letni ženi. Oba sta ga pogrešala že dolgih 168 ur. V tem času je želvaku uspelo premagati le 1600 metrov od doma v Blackfieldu.Gospod Phelps, ki je želvo dobil pred več kot tremi desetletji, je povedal: »Rešitelju se ne morem dovolj zahvaliti. Odkar je Fred izginil, nisem mogel normalno zaspati.« Takoj, ko sta zakonca Phelps ugotovila, da je žival izginila, so na pomoč priskočili sosedje in jo začeli iskati. Ljudi so obvestili tudi prek družabnih medijev in časopisja. »Običajno vsako jutro odprem vrata na dvorišče in tam je Fred. Čakal je, da ga nahranim. V torek pa ga ni bilo. Sosedovi otroci so bili zelo žalostni, redno so mu prinašali solato. Živi v kurniku na vrtu in doslej še ni pobegnil.«