Stoletna kraljeva tradicija: tehtajo se pred večerjo in po njej

Člani britanske kraljeve družine morajo upoštevati veliko pravil. Tista, povezana z uradnimi dogodki in državniškimi obiski, večinoma narekuje protokol, pa tudi kraljica, ki močno določa tudi, kako naj se vedejo in oblačijo v zasebnem življenju. Znano je, dane prenaša pogleda na gole ženske noge, zato morajo ženske v njeni družini tudi poleti na dogodkih nositi najlonke. Prav tako ji niso všeč čevlji z debelim podplatom, hlače in prekratka krila niti globoki dekolteji. Pokojna princesaje bila prva, ki se je uprla prepovedi kazanja preveč gole kože, saj je rada oblekla oprijete obleke z globokim izrezom in krila, ki so včasih segala kakšen centimeter preveč nad koleno. V takšni opravi je še posebno težko izstopiti iz avtomobila, ne da bi se pripetila »nesreča« in bi paparaci, ki kraljeve spremljajo na vsakem koraku, v svoje objektive ujeli kaj, česar ne bi smeli. Diana si je zato med izstopanjem pogosto pomagala s torbico, ki si jo je položila na oprsje ali z njo pokrila stegna.Še iz časa kralja, Elizabetinega dedka, pa izvira zabavna tradicija, ki jo kraljevi upoštevajo še danes. Vsako leto morajo namreč vsi, ki pridejo na božično večerjo h kraljici, stopiti na tehtnico pred večerjo in tudi po njej. Kralj Edvard VII. je običaj uvedel v začetku 20. stoletja, da bi se prepričal, da so bili vsi gostje dobro nahranjeni, zato je bilo zelo pomembno, da so ob odhodu tehtali več kot ob prihodu. Kaj se je zgodilo v nasprotnem primeru, ni znano. Ker se je tradicija kraljici vedno zdela zabavna, jo prakticira še danes. Prav tako vedno skrbi, da za mizo, še posebno ob uradnih pogostitvah, nikoli ni 13 ljudi. Trinajstica velja za nesrečno število, in čeprav ni vraževerna, se zaveda, da vedno obstaja možnost, da kateri od njenih gostov je.Še ena od starih tradicij pa je povezana s krstom kraljevih otrok. Že osem generacij namreč malčke ob tej priložnosti oblačijo v isto belo oblekico iz svile in čipk, ki jo je dala leta 1841 izdelati kraljicaza svojo prvo hčer princeso. Leta 2004 je Elizabeta II. sicer dala izdelati novo, ki pa je identična Viktorijini. Slednja je bila v uporabi 62 let, vanjo so oblekli več kot 163 otrok. Njeno repliko je nazadnje nosil prvorojenec princana krstu leta 2019, naslednjič pa jo bodo iz omare najbrž potegnili letos, ko kraljevi pričakujejo kar dva otroka, prvega že ta mesec.