Številke ne lažejo: resnica o gledanosti serije Meghan Markle

Serija Meghan Markle z naslovom Z ljubeznijo, Meghan (With Love, Meghan) se je kljub številnim kritikam uvrstila med deset najbolj gledanih vsebin na Netflixu, piše The Independent.

Oddaja, ki se predvaja od 4. marca, se bo nadaljevala z drugo sezono in Netflix je potrdil, da je z 2,6 milijona ogledov med najbolj gledanimi vsebinami pristala na desetem mestu.

Številka je sicer skromna v primerjavi z najbolj gledano Running Point s Kate Hudson, ki je zabeležila 12,2 milijona ogledov.

Med drugimi vsebinami, ki so prekosile Meghanino, sta triler Zero Day z Robertom De Nirom (7,5 milijona ogledov) in britanska kriminalna drama, posneta po resničnih dogodkih, Toxic Town (4,7 milijona ogledov).

Med desetimi najbolj gledanimi so še Halo, American Murder: Gabby Petito, Beauty In Black, WWE Raw, Andrew Schulz: Life in Formula 1: Drive To Survive.

V Veliki Britaniji je Toxic Town, v katerem igra Jodie Whittaker, zasedla prvo mesto, medtem ko je With Love, Meghan pristala na sedmem.

Serija vojvodinje je bila sicer deležna ostrih kritik. The Guardian jo je opisal kot neumnost in tako brez pomena, da bi lahko bila to zadnja televizijska oddaja Susseških.

The Telegraph jo je označil za noro in odraz narcizma.

The Independent ji je podelil eno zvezdico, jo označil za slabo in izčrpavajočo.

V osmih delih nekdanja igralka iz Nepremagljivega dvojca deli nasvete, kako gostiti goste in kuhati, pridružujejo se ji prijatelji, vključno z Mindy Kaling, zvezdnico iz The Office.

Vojvoda Susseški se pojavi le enkrat na koncu zadnje epizode prve sezone, ko se prazničnemu brunchu pridruži Meghan, njeni materi Dorii Ragland in prijateljem.

Meghan je o njej dejala, da zanjo predstavlja nov začetek in da je navdušena, da lahko deli svoje znanje, ter da se je v zadnjih letih veliko naučila.

Za revijo People je pojasnila, da sta jo njena otroka, princ Archie in princesa Lilibet, obiskala na snemanju, kar je označila za res nekaj posebnega, saj je do tedaj še nista videla pri delu.

Spregovorila je tudi o Harryju in njegovi podpori:

»Mož me je spoznal, ko sem imela blog The Tig, in vidim iskrico v njegovih očeh, ko me vidi pri tistem, kar sem počela, ko me je spoznal. Skoraj kot obdobje medenih tednov,« je dejala.

Vojvodinja je sočasno dala na trg novo blagovno znamko As Ever, z izdelki, kot sta malinova marmelada in cvetni posip, ki jih reklamira v seriji.

Zakonca Susseška, ki sta leta 2020 podpisala večmilijonski posel z Netflixom, sta že posnela kontroverzno dokumentarno serijo Harry & Meghan, v kateri sta podala nemalo obtožb na račun britanske kraljeve družine, in športno oddajo Polo.

Druga sezona With Love, Meghan prihaja jeseni, snemanje pa je že končano, poroča Netflix.