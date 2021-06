Šteti so mu dnevi: zvezdnik Prijateljev v invalidskem vozičku (VIDEO)

Zaslovel je z vlogo v eni najbolj znanih humorističnih serij vseh časov, a ko so se Prijatelji pred časom ponovno sestali, ga ni bilo med njimi.(59) je v seriji igral Guntherja, lastnika lokala, kjer so se prijatelji najpogosteje zadrževali in ki je bil brezupno zaljubljen v Rachel, ki jo je upodabljala. Danes se Tyler bori za življenje.Septembra 2018 so mu dignosticirali 4. stadij raka na prostati. Rak se je med pandemijo koronavirusa, ker je zamudil pregled pri zdravniku, razširil še na kosti, igralec je zato prikovan na invalidski voziček, saj ne more več hoditi. zdravniki so bili na začetku optimistični, a se je rak izkazal za zelo agresivnega. Zaradi kemoterapije se ni mogel osebno udeležiti ponovnega druženja Prijateljev, ki so ga prejšnji mesec predvajali na HBO.»Z diagnozo se spopadam že skoraj tri leta. Je v 4. stadiju. Poznem 4. stadiju. Na koncu me bo verjetno dobil,« se je igralec že nekako sprijazni s svojo usodo. »Zamudil sem pregled pri zdravniku, kar ni bilo dobro. Zato se je rak odločil, da bo mutiral v času pandemije in je zato napredoval,« je še dodal. Obžaluje, da ni odšel prej na rutinski pregled, med katerim so nato odkrili, da je bolezen že zelo napredovala, zato vse moške poziva, naj ne spuščajo pregledov pri zdravniku. Ne želi si, da bi morali prestajati, kar prestaja sam.Najprej so ga zdravili s hormonski terapijo, ki pa je delovala le kako leto, dokler se rak ni razširil na kosti in hrbtenico.