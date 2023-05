Ste videli, v kakšni opravi je nastopila pred novim kraljem? (VIDEO in FOTO)

Na Otoku so kronanje kralja Karla III. v nedeljo obeležili še z velikim koncertom, enim od osrednjih spremljevalnih dogodkov minulega prazničnega konca tedna, ki se nadaljuje z današnjim dela prostim ponedeljkom. Zvezdniška zasedba je zabavala 20.000 zbranih, tudi kraljevo družino. Nagovor je med drugim imel princ William, ki se je poklonil očetu.

Po slovesnem obredu, na katerem so v soboto v Westminstrski opatiji kronali novega kralja, se je praznična nedelja zaključila z velikim spektaklom v Windsorju, za katerega je BBC razdelil vstopnice. Dogodek so prenašali tudi po televiziji in radiu, glede na navedbe organizatorjev ga je bilo mogoče spremljati v več kot 100 državah.

Katy Perry FOTO: Pool Via Reuters

Med udeleženci, ki so mahali z britanskimi zastavicami, je bila tudi kraljeva družina na čelu s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo. Na posebni tribuni sta med drugim sedela skupaj s princem Williamom, njegovo soprogo Kate in najstarejšima otrokoma, Georgeom in Charlotte. Tam je bil tudi premier Rishi Sunak s soprogo.

Na dogodku, ki ga je povezoval igralec Hugh Bonneville, se je zvrstila pisana paleta nastopajočih, na čelu z zvezdniki, kot so Lionel Richie, Katy Perry in britanska skupina Take That.

Veličastno slavje

»Veseli in počaščeni smo, da se nam je pridružil naš novo okronani kralj Karel III., čigar vseživljenjsko strast za umetnost bomo proslavljali,« je ob začetku množici obljubil Bonneville. »On sam je seveda slikar, umetnik - umetnik, nekoč znan kot Princ,« je pripomnil in med zbranimi, vključno s kraljem požel smeh.

Med nastopajočimi glasbeniki, tudi zbori in orkestri, je kraljevo družino na noge spravil Lionel Richie s svojim hitom All Night Long. Dogodek je bil poln video posnetkov, v katerih so nastopali različni zbrani obrazi, med drugim hollywoodski zvezdnik Tom Cruise in igralka Joan Collins.

Zvrstil se je tudi niz vnaprej posnetih skečev, ki so razkrivali malo znana dejstva o Karlu, vključevali pa so junake iz priljubljenega Muppet showa in Medvedka Puja, dogajanje povzemajo tuje tiskovne agencije.

Nagovor je imel tudi Karlov sin, princ William. »Kot je dejala moja babica, ko je bila kronana, so kronanja izraz naših upanj za prihodnost,« je dejal in dodal, da ve, da je »tam zgoraj in naklonjeno pazi na nas«. »Bila bi zelo ponosna mati,« je dodal.

Slavje ob kronanju je resda veličastno, a v središču vsega pompa je po Williamovih besedah preprosto sporočilo, služenje. Kot je spomnil, so bile tudi prve besede njegovega očeta, ko je vstopil v Westminstrsko opatijo, njegova obljuba, da bo še naprej služil.

Svojemu očetu je izrekel priznanje za prizadevanja na področju varovanja okolja, še preden je to postalo vsakodnevna skrb, in dobrodelnosti. »Morda najpomembneje od vsega, pa je moj oče vedno razumel, da si ljudje vseh ver, ozadij in vseh skupnosti zaslužijo, da jih slavimo in podpiramo,« je dejal. »Oče, vsi smo tako ponosni nate,« je dodal po poročanju britanskega BBC.