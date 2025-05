Ste videli, koga je na Eurosongu podprl Baby Lasagna? »Evropa, praznujmo orgazem!«

Evrovizijski oder je v četrtkovem drugem polfinalu pretresla finska diva Erika Vikman, ki je s samozavestnim nastopom in še bolj provokativno pesmijo »Ich komme« (v prevodu: »prihajam«) osupnila občinstvo po vsej Evropi. Dolgolasa, platinasta lepotica, ki so jo evrovizijski navdušenci že okronali za »finsko boginjo seksa«, se je s svojo eksplozivno energijo uvrstila med favorite sobotnega finala.

Med tistimi, ki so ji pomagali na poti do Evrovizije, je tudi hrvaški predstavnik Baby Lasagna. Kot član mednarodne žirije na finskem izboru za Pesem Evrovizije je Eriki namenil najvišjih 12 točk in ji tako tlakoval pot do zmage ter vozovnice za Basel. Prav Baby Lasagna bo v evrovizijskem finalu nastopil tudi v posebnem spremljevalnem programu skupaj s finskim zvezdnikom Käärijo. Skupaj bodo izvedli #eurodab, pesem, ki združuje več jezikov in glasbenih slogov – Lasagna poje v hrvaščini, Käärijä v finščini.

Erika Vikman je razburila mnoge. FOTO: Denis Balibouse Reuters

Vikman, rojena leta 1993, je svojo kariero začela kot plesalka tradicionalnega finskega tanga. Prepoznavnost je pridobila s sodelovanjem v finski različici šova »Idol«, nato pa je tango zamenjala za elektro-pop.

V javnosti je bila dolga leta izjemno izpostavljena tudi zaradi ljubezenske zveze s kar 51 let starejšim finskim pevcem Dannyjem (Ilkka Johannes Lipsanen). Zveza se je sicer končala, Danny pa je danes v razmerju z žensko, ki je še mlajša od Erike.

Seksualna ekstaza na evrovizijskem odru

Letos Erika nastopa s pesmijo, v kateri združuje disko in elektroniko. Nastop, ki so ga mnogi označili za preveč nazornega, je morala po navodilih organizatorjev cenzurirati. Erika je kritike zavrnila z besedami: »Ukazali so mi, naj prekrijem zadnjico, spremenim kostum in koreografijo, ker naj bi bilo vse skupaj preveč spolno eksplicitno. A oni ne razumejo, da sem jaz cela preveč.«

Organizatorji so zahtevali, naj svoj nastop cenzurira. FOTO: Fabrice Coffrini Afp

Erika se danes javno identificira kot biseksualka in velja za eno najbolj priljubljenih izvajalk na Finskem. Lani je sodelovala tudi z evrovizijskim zvezdnikom Käärijo – njun duet »Rouska« (bič) je bil deležen pozitivnih kritik, saj besedilo uporablja metaforo biča za izražanje telesne in čustvene bolečine.

Po četrtkovem nastopu stavnice Vikmanovo že uvrščajo med Top 5 favoritk velikega finala. Čeprav se bo v soboto pomerila z izjemno močno konkurenco, je jasno eno: Erika Vikman na Evrovizijo ni prišla, da bi ostala neopazna.