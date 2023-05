Ste slišali, kaj si pred večerjo privošči kralj Karel III.? (FOTO)

Najbrž ima vsak svojo najljubšo znamko katere od jedi ali pijače, brez katere ne more, in britanski kralj in kraljica nista izjema. Zakonca še zlasti cenita obred, ki si ga privoščita vsak dan pred večerjo, tedaj spijeta kozarec najljubše pijače. Camilla rdeče vino, Karel III. pa martini, v katerem morajo biti merica džina in merica suhega vermuta, nato sledi še oliva ali košček limonine lupine.

Prednost daje lokalni in ekološko pridelani hrani. FOTO: Julien Behal/Reuters

V nasprotju z Jamesom Bondom pa morajo biti sestavine za kraljev martini zgolj pomešane in ne skupaj z ledom pretresene v mešalniku za koktajle. Pijačo kraljevi točaj nato prelije v točno določen kozarec, na katerega je kralj tako navezan, da ga, skupaj z drugimi sestavinami za svoj najljubši koktajl, odnese s seboj na potovanja. Camilla pa nima najljubšega vinskega kozarca, zadovoljna je s tistimi, ki jih ponudijo v nastanitvah. Ne more pa brez rdečega vina iz vinorodnega okoliša Pomerol pri Bordeauxu.

Kralja njegov posebni kozarec spremlja tudi na potovanjih.

Sicer pa je kozarček pred večerjo ena redkih razvad kralja in kraljice, sploh 74-letni Karel zelo pazi na svoje zdravje. Za zajtrk si denimo večinoma privošči pest oreščkov in semenk, kadar ga čaka veliko obveznosti, pa jajca s sirom. Pri preostalih obrokih zaužije čim več lokalno pridelane zelenjave in sadja, tudi meso, obožuje jagnjetino, ki pa mora biti iz ekološke reje in lokalnega izvora. Ogljikovim hidratom in sladkim pregreham se izogiba, si pa z največjim veseljem tu in tam privošči gobovo rižoto. Vsak dan po kosilu se odpravi na sprehod in njegovi varnostniki menda vsakič žrebajo, kdo ga bo spremljal, saj z njim ne delijo navdušenja nad enourno dokaj hitro hojo po okoliških gričih in močvirjih.

Njegova žena je medtem manj stroga pri svoji dieti. Kadar kuha sama oziroma njeni zaposleni, se seveda trudi jesti čim bolj zdravo, kadar se želi malce pocrkljati, pa si privošči katero od dveh tradicionalnih jedi, ki se pogosto znajdeta na krožnikih njenih rojakov – pečen fižol na toastu ali ocvrte ribe in krompirček oziroma sloviti fish and chips.

Ocvrta riba in krompirček sta na Otoku izjemno priljubljena. FOTO: Joegough/Getty Images