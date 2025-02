»Ste Harryjev oče?« Kaj je povedal nekdanji ljubimec princese Diane

Ta teden je na britanski televiziji ITV gostoval upokojeni britanski častnik James Hewitt, ki je svetovno slavo pridobil kot ljubimec pokojne princese Diane.

Sicer se zelo redko pojavlja v javnosti, tokrat je bila razlog za intervju v oddaji Good Morning Britain njegova vloga v humanitarni operaciji SafeDrop, katere namen je Ukrajini zagotavljati človekoljubno pomoč.

Vendar gostitelj Richard Madeley ni mogel mimo vprašanj o napetem odnosu med britanskima princema Williamom in Harryjem.

»Diani bi bilo brez dvoma zelo hudo zaradi spora med njenima sinovoma. Prepričan sem, da bi kot vsaka mama naredila vse, da bi izboljšala njun odnos,«

je dejal nekdanji častnik, ki je v javnosti postal znan leta 1995, ko je princesa Diana v legendarnem intervjuju za BBC-jevo oddajo Panorama potrdila Charlesovo ljubezensko afero s Camillo, obenem pa priznala zvezo s Hewittom, ki je trajala od leta 1986 do 1991.

Dotaknil se je tudi tega kontroverznega intervjuja, ki ga je vodil Martin Bashir in je dodobra pretresel britansko monarhijo.

Bashir je princeso k pogovoru pripravil s prevarami.

Predložil ji je namreč lažne dokaze o tem, da jo nadzorujejo varnostne službe. Tako je pridobil njeno zaupanje in jo prepričal v nastop na televiziji.

Mreža BBC se je kasneje za neetično ravnanje kraljevi družini opravičila in izplačala odškodnino Williamovi in Harryjevi varuški ter princesinemu osebnemu tajniku.

»To je bila čista prevara. Bashir ji je lagal, jo poniževal in jo zavajal. Res grozno. Sovražim tako nasilne in arogantne ljudi,« je zadevo komentiral Hewitt in pojasnil, da je intervju ustvaril razdaljo med njim in princeso.

Zadnjič sta se pogovarjala takoj po njem, od tedaj se nista več pogosto srečevala.

»Intervju je ustvaril težave, vendar sem se trudil, da sem se odmaknil od vsega in šel naprej,« je dejal Hewitt.

Je Harryjev oče?

James Hewitt je oseba, ki se pogosto omenja kot pravi oče princa Harryja. V mladosti je bil, tako kot je Harry, rdečelasec, kar naj bi bil dokaz o biološki povezavi med obema. Vendar ima rdeče lase tudi Dianin brat Charles Spencer, torej je ta gen prisoten v njeni družini.

Upokojeni časnik te govorice odločno zanika.

Med drugim je v intervjuju leta 2017 za Channel Seven's Sunday Night v Avstraliji na vprašanje »Ste Harryjev oče?« odgovoril: »Ne, nisem.«

In na dodatno poizvedovanje voditelja: »Zakaj se to še vedno pojavlja v medijih?« pojasnil: »To viša naklado,« piše MailOnline.

Princ Harry je zaradi takšnih navedb v medijih tožil založniško skupino Mirror.

Trdil je, da so mediji s tem trajno škodovali njegovemu ugledu in mu povzročili čustveno stisko.

Dodal je, da njegova mama tedaj, ko se je leta 1984 rodil, ni poznala Hewitta, kar je splošno znano, a namerno ignorirano dejstvo.