Stavros iz bolnišnice: »Sumijo tudi na raka na želodcu, bog ne daj, da se to zgodi«

Po novici, da so mu diagnosticirali kostnega raka, se je iz bolnišnice oglasil Jasmin Stavros (68) in priznal, da se bori za življenje, zdravniki pa sumijo, da bi lahko imel tudi raka na želodcu.

»Še vedno sumijo, da imam raka na želodcu. Bog ne daj, da se to zgodi, ker bi bilo zame pogubno,« je za In Magazin povedal pevec, ki ostaja v bolnišnici.

»Strašno boli. Hrbet me boli. Hodim na obsevanja in ta obsevanja so zelo boleča in moram ležati, potem pride do stika z živci in je strašno boleče, a trpim tistih deset minut,« je dodal in razložil, da se je bolezen začela nekje v januarju, ko je začutil bolečine v trebuhu.

Največjo tolažbo najde v veri

»Potem sem dobil razjedo na dvanajstniku, v Karlovcu so mi to urgentno operirali in potem sem dobil sepso in sem bil v bolnišnici 12, 13 dni,« je povedal in dodal, da je za njim šele drugi dan kemoterapije.

»Pet, šest dni naj mine in šele takrat bomo vedeli, kje sem, v kakšnem stanju sem, in to bo to. Zdaj čutim, da si bom opomogel, zdravniki, medicinske sestre in vsi, ki delajo tukaj, pa se res trudijo po svojih najboljših močeh,« je še sporočil pevec. Ob tem je poudaril, da največjo tolažbo najde v veri.