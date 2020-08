Starleta razkrinkala znanega pevca: Zaklepal me je in tepel (FOTO)

Bosanska starleta Zerina Hećo, ki je nastopila v šovu Zadruga, je za portal Alo! spregovorila u peklu, ki naj bi ga preživljala v razmerju s pevcem Dadom Glišićem. Pevca je ta teden prejela policija, saj je kršil prepoved približevanja. Kot je razkrila resničnostna zvezdnica in pevka, naj bi jo Glišić s sladkimi besedami, da je talentirana, zvabil v Beograd. Sprva sta si dopisovala, nato pa je odšla v srbsko prestolnico, saj je potrebovala spremembo v življenju. Kmalu se je k njemu tudi preselila.



Prvič naj bi jo fizično napadel pred snemanjem videospota. Modrico na obrazu je po pevkinih besedah opazila tudi vizažistka, ki je sledi domnevnega nasilja prekrila z ličili.



Nato pa naj bi se nasilje še stopnjevalo, večkrat naj bi tudi popival. »Tepel me je, nato pa mi je vzel ključ od stanovanja, da ne bi pobegnila. Spal je s ključem okoli vratu. Sprva me je zaklepal, dokler modrice niso izginile. Tako sem ostala z njim in to mi je postalo normalno,« je pripovedovala Zerina.