Stara 20 let, ima že 3 stanovanja: Zorani so se smejali, ker poje narodnjake, zdaj za pesem vzame 20.000 evrov (VIDEO)

Srbska pevka Zorana Mićanović (20) je ena najbolj iskanih pevk na zabavah v tujini. Na nekem romskem praznovanju so ji menda celo ponudili poroko - za 200.000 evrov, zaradi številnih nastopov pa ima pevka kar tri stanovanja, so navedli srbski mediji. Ob tem je za Blic povedala, da se zaveda, da ji glasbeni kolegi zaradi tega zelo zavidajo.

Pojem na romskih zabavah in lahko rečem, da največje napitnine dajejo Romi. Včasih dajo 20.000 evrov za pesem.

A kot je sama razkrila, je imela na začetku kariere precej težav. Odkrito je spregovorila o psihičnem nasilju, ki ga je utrpela s strani vrstnikov, ko je med šolanjem tekmovala v Zvezdah Granda.

»Niso se hoteli družiti z mano, ker pojem narodnozabavno glasbo in ker na splošno pojem. Rekli so mi, da bom barska pevka. Nikoli nisem imela podpore prijateljev, a čez nekaj časa, še posebej po pesmi »Sikter«, vsi pridejo k meni in me prosijo, da se slikamo in družimo,« je dejala.