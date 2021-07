Stallone je objavil fotografijo s hčerkami: Predstavljajte si, da je vaš oče hkrati Rambo in Rocky

Legendarni hollywoodski zvezdnik(75) je na instagramu objavil fotografijo, na kateri pozira s hčerami(23),(24) in(19). »Sem zelo srečen človek, ki ima tako čudovite otroke, polne ljubezni, ki so mi prinesli toliko veselja. Zdaj bi rad, da nehajo rasti tako visoko!« je zapisal ob fotografiji, ki je doslej zbrala že več kot 995.000 všečkov. Nekdo je ob tem zapisal: »Predstavljajte si, da je vaš oče hkrati Rambo in Rocky.«Stallone in njegova žena(52) sta poročena od leta 1997. Vse tri hčere vzbujajo pozornost s svojim videzom, zelo priljubljene pa so tudi na spletnih omrežjih, kjer z očetom pogosto objavljajo smešne videoposnetke. Lepoto so zagotovo podedovale po materi, ki je bila manekenka.