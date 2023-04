Sta Kylie in Timothée nov zvezdniški superpar?

Očitno se rojeva nova zvezdniška ljubezen. Potem ko se je v začetku leta Kylie Jenner znova razšla z očetom svojih dveh otrok, raperjem Travisom Scottom, naj bi se skrivaj začela videvati z oskarjevskim nominirancem Timothéejem Chalametom. Do zdaj sta se bolj ali manj uspešno skrivala pred javnostjo, a zvezdnikoma njunega kalibra to pač ne more uspevati v nedogled. »Med njima je še vse lahkotno. Razmerje je sveže in še ni resno, a Kylie zelo uživa v njegovi družbi in želi videti, kam ju bo to pripeljalo,« se je viru razvezal jezik.

Opazili so ju tudi na oskarjevski zabavi Vanity Fair. FOTO: Danny Moloshok, Reuters

Njeno razmerje s Travisom je bilo vse prej kot spokojna idila. Bilo je vratolomno, razburkano, z nič koliko razhodi in prav toliko spravami. Nova romanca s Timothé​ejem je popolno nasprotje. »Z njim je tako rada, saj je to zanjo povsem nova izkušnja. Razmerje je drugačno od njenih zvez v preteklosti. Novo, vznemirljivo in predvsem zabavno.« Kako in kdaj sta postala parček, vesta le sama, menda pa je imela prste vmes Kyliejina sestra Kendall Jenner, ki je igralčeva prijateljica.

Timothée Chalamet je bil v preteklosti že romantično povezan s slavnimi lepotičkami.

Ni še javno

Med golobčkoma naj bi se prvič zaiskrilo na januarski modni reviji Jean-Paula Gaultierja, odtlej naj bi se že večkrat na skrivaj sešla. Zalotili so ju tudi na marčevski oskarjevski zabavi Vanity Fair, ko je završalo, češ da ima igralec novo dekle. Z nedavne razstave v Santa Monici naj bi odšla skupaj; igralec naj bi ob tem nervozno pogledoval okoli sebe in si dopisoval, ko je ob njem ustavil Kyliejin avto.

Zvezdnica ima iz prejšnjega razmerja dva otroka. FOTO: Osebni arhiv

2 otroka ima s Travisom Scottom.

Zvezdnikoma so njeni varnostniki v avtu z zatemnjenimi okni dostavili hrano, jima za kakšne pol ure omogočili popolno zasebnost, nato pa sta se odpeljala. Menda do igralčevega doma, ki je približno eno uro vožnje od njene razkošne hiše. »Za zdaj se le družita in se spoznavata,« je dejal vir. In očitno se Jennerjeva res ne želi prehitro zaleteti, na glasbeni festival Coachella prejšnji konec tedna sta šla ločeno. »Kylie ni želela, da bi njuno razmerje postalo javno in uradno, zato je na festival šla sama. Želela se je sprostiti in se zabavati s prijatelji.«

Chalamet je bil že romantično povezan s slavnimi lepotičkami, med drugimi z Lily-Rose Depp, hčerko Johnnyja Deppa, Madonnino hčerko Lourdes Leon in mehiško igralko Eizo González.