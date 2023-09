Sredi romantike z rešilcem na urgenco

Glasbeniki zaradi zdravstvenih zapletov drug za drugim odpovedujejo koncerte in jih prestavljajo. Bruce Springsteen bo zaradi razjed na prebavilih turnejo nadaljeval šele novembra, Steven Tyler je zaradi poškodbe glasilk turnejo benda Aerosmith ustavil za en mesec, zaradi hude infekcije ledvic pa je glasbeno turnejo po Južni Ameriki že prejšnji mesec odpovedal Liam Payne. Pevec, ki je svojo pot začel kot član fantovske skupine One Direction, je bil že prepričan, da je iz najhujšega, in si je z izbranko privoščil romantični oddih v Italiji, a očitno je bilo izboljšanje le zatišje pred nevihto. Zaradi nevzdržnih bolečin, povezanih z ledvicami, je zdaj namreč znova v bolnišnici.

Sumijo, da gre za težave, ki so se v Liamu kuhale že dolgo

Koncertne turneje, ki bi jo moral začeti pretekli mesec, se je Liam zelo veselil, saj bi bila njegova prva, ki bi jo imel kot solistični izvajalec. A le nekaj dni pred načrtovanim dogodkom je pristal v bolnišnici.

»Nimam druge možnosti, kot da jo odpovem. Zadnji teden sem zaradi infekcije ledvic preležal v bolnišnici, tega ne privoščim nikomur, po zdravniških navodilih moram zdaj le počivati in počasi okrevati,« je sporočil zvezdnik in obljubil, da bo nove datume turneje sporočil takoj, ko bo vedel kaj več. No, zdaj je spet v bolnišnici.

Payne je sklenil svoj vsiljeni premor izkoristiti za praznovanje prve obletnice ljubezni s Kate Cassid. »Le nekaj minutk pred odhodom mi je povedal, da greva v Italijo. Izvedela sem, da letiva v Milano, a da je najina končna destinacija še kakšno uro in pol stran,« navdušenja nad nepričakovanim oddihom z ljubljenim ni mogla skriti Kate, Liam pa ji je šele v Italiji, ko sta se vozila že kakšne pol ure, izdal, da jo pelje k jezeru Como.

»Bila sem preč od navdušenja, ta kraj je že od nekdaj na mojem seznamu želja!« In ker je bilo to ne nazadnje presenečenje za njuno prvo obletnico, je Liam tudi uredil, da so jo v hotelu čakale njene najljubše rože, mizica pa se je šibila pod dobrotami, od kolačkov do čokoladne torte.

A po sanjskem začetku so se počitnice sprevrgle v nočno moro. Sredi romantike so Liama v groznih bolečinah z rešilcem odpeljali v bolnišnico, kjer bo ostal vsaj nekaj dni. »Liam ni dobro. V precej slabem stanju je. A k sreči ima okoli sebe zdravnike, ki bodo njegovim težavam prišli do dna. Takoj so mu povedali, naj ne pričakuje, da bo odpuščen že naslednji dan, zadržali ga bodo kakšen teden. Opraviti želijo vrsto preiskav, nočejo imeti nobenih dvomov, kaj je narobe, a sumijo, da gre za težave, ki so se v njem kuhale že dolgo, zdaj pa so izbruhnile,« je povedal vir in dodal, da je pevcu grozno pri srcu, ker so šle počitnice s Kate po zlu. »A k sreči jo je imel ob sebi, ko se mu je zdravje nenadoma hudo poslabšalo.« Za Liamovo zdravje zelo skrbi tudi Cheryl, njegovo bivšo, s katero ima šestletnega sinka Beara.