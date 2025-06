Sredi družinske drame: mladi Beckham je spet samski

Romeo Beckham, drugi sin Davida in Victorie Beckham, je končal zvezo z britansko manekenko Kim Turnbull. Par je svojo ljubezen potrdil februarja 2025, le nekaj mesecev po koncu Romeove petletne zveze z Mio Regan.

Njuno razmerje je bilo navzven harmonično, Kim se je celo udeležila Victoriine modne revije v Parizu in praznovanj 50. rojstnega dne Davida.

Vendar so se od začetka pojavljale govorice o napetostih med Romeom in njegovim starejšim bratom Brooklynom. Viri blizu družine trdijo, da slednji ni bil navdušen nad bratovim dekletom, deloma zaradi govoric, da je bila Kim nekoč v zvezi z njim.

Brooklyn in njegova žena Nicola Peltz naj bi se zato izogibala družinskim dogodkom, na katerih je bila prisotna Kim, tako ju ni bilo na Davidovem praznovanju 50. rojstnega dne, ki ga je obeležil prejšnji mesec.

Prijatelji para zagotavljajo, da je razhod potekal sporazumno in da ni povezan z domnevnimi napetostmi med najstarejšim sinom Victorie in Davida ter ostalimi člani družine:

»Romeo in Kim sta mlada, imela sta se lepo, a pri teh letih stvari redko trajajo večno,« je povedal vir. »Ostala sta v dobrih odnosih.«

David in Victoria naj bi Romeovo razmerje s Kim odobravala, saj sta menila, da dekle pozitivno vpliva na sina, medtem ko sta bila Brooklyn in Nicola hladna ter zadržana.

Viri pravijo, da sta starša poskušala ohraniti ravnotežje in mir v družini, vendar so stvari ušle iz rok, a Victoria in David nista obupala nad spravo:

»Čeprav je bil par zadnje čase odsoten z družinskih dogodkov, odnos še ni popolnoma izgubljen.

Družina ima Brooklyna rada in mu vedno stoji ob strani. So pa prizadeti in razočarani, ker ni več aktivno prisoten v družinskem življenju,« je za People povedal vir.