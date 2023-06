Srečanje hčerk in ljubice znanega igralca je postalo nasilno (FOTO)

Otroci po ločitvi staršev novih obrazov v družini ne prenesejo najbolje. V primeru trinajstletne Elle, hčerke igralca Ioana Gruffudda, pa se je najstničino prvo srečanje z očetovim novim dekletom sprevrglo v nasilen obračun, ki je pristal na sodišču. Dekle je očetovo ljubimko Bianco namreč obtožilo telesnega nasilja – v dokaz je pokazala tudi modrice. Od sodišča zahteva petletno prepoved približevanja njej in njeni mlajši sestri Elsie. To pa je le najnovejša bitka v umazani ločitveni vojni, v kateri se Ioan in Alice Evans mučita že dve leti, vse odkar je po 13 skupnih letih odklenkalo njunemu zakonu.

Igralcu se bivša ne sme približati Lani sta prah dvigovala Ioan in Alice, ko je igralec proti bivši vložil sodni zahtevek za prepoved približevanja. Alice se zvezdniku zdaj tri leta ne sme približati na manj kot 90 metrov, vzdržati se mora tudi vsakršnega navezovanja stikov, čezenj in čez Bianco ne sme pljuvati po družbenih omrežjih. Obtožil jo je tudi verbalne zlorabe med njunim zakonom.

Medtem ko si Ioan želi deljeno skrbništvo nad otrokoma, je Alice vložila zahtevek za polno skrbništvo. Incident, ki bi znal pošteno zaplesti igralčevo prizadevanje, pa se je zgodil konec maja, ko sta dekleti prenočevali pri njem.

»V petek naju je oče z Elsie peljal k sebi, pri njem pa je bila tudi Bianca. Vedela sem, da obstaja, a je še nikoli nisem srečala in si tega tudi nisem želela, kar sem očetu večkrat povedala. Ko je bila tam in sem videla, da skupaj živita, me je to grozno razjezilo. To je bil namreč večer, ko bi morala spati pri očetu,« se Elline besede berejo v sodnem zapisniku. Priznala je, da se je zaradi očetove ljubice odzvala nespodobno – na zakonsko posteljo je zlila mleko, po tleh vrgla gorčico in začela v očeta metati kosmiče. Ioan in Bianca sta ji očitala, da je »manipulativna, narcistična in žaljiva«, Elle pa je nato sklenila, da pri očetu ne bo niti sekunde več. Toda ko je želela oditi, ji je Bianca to poskusila preprečiti. »Uspelo se mi je izmuzniti mimo nje. Odprla sem vrata, že skoraj stopila skozi, ko jih je Bianca sunkovito zaprla. Vrata so me udarila po glavi in roki. Na glavi imam zato buško, na roki pa modrico.« Ellle je besede podkrepila s priloženimi fotkami.

Zvezdnika smo gledali v superjunaškem hitu Fantastični štirje.

Vendar ji je uspelo steči iz stanovanja, a ko je šla po stopnicah, jo je hotel ustaviti oče. »Uspela sem se mu izogniti. Vpila sem nanj, naj se me ne dotika.« S sestrico sta pobegnili, a ju je Ioan dohitel. Tedaj je Elle zatožila Bianco, da jo je treščila z vrati, vendar ji oče ni verjel.

Dekleti je zatem k mami odpeljal oče njune prijateljice Dennis Hauk, prevoz pa je uredila njuna varuška Gloria Flores. »Dennis in oče sta se dogovorila, da naju k mami pelje Dennis, oče pa da bo vozil za nami.« In pri tem bi verjetno tudi ostalo, če ne bi Alice naslednji dan videla hčerinih modric. Sklenila je zadevo prijaviti. Elle zdaj prosi sodišče, da se Bianca naslednjih pet let ne sme približati ne njej ne Elise na manj kot 90 metrov. »Strah me je, da bi se takšno nasilje ponovilo in nadaljevalo ter da bi tarča postala še Elsie,« pravi Ella, ki bo na sodnikovo odločitev morala čakati do konca meseca.

Bianca naslednjih pet let morda ne bo smela biti v bližini Gruffuddovih hčera. FOTO: Osebni arhiv