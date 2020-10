Srce parajoče: Mama zvezdnice objavila, kako se je poslovila od vnuka

inžalujeta za sinom, ki ni preživel prihoda na ta svet. Minuli teden, ko so se začele težave, je Chrissy še poročala o tem, da sta dobro, v četrtek pa je objavila žalostno vest, da so bile krvavitve prehude in da Jack ni preživel. Užaloščena je novico objavila na spletnem omrežju in celo fotografije iz bolnišnice.Žaluje tudi Chrissyjina mati, ki je na instagramu objavila, kako se je v bolnišnici poslovila od dečka in ga prijela v naročje. »Srce me boli od ljubezni,« je zapisala ob fotografiji in posnetek.Čeprav so nekateri kritični, da družine to kaže javnosti, se najde veliko takšnih, ki se ji zahvaljujejo. »Hvala, da delite z nami tako resnične trenutke. Življenje niso le rožice in v takšnih trenutkih se je treba zavedati, da smo vsi ljudje in smo med sabo povezani. Molimo za vas,« je zapisala ena izmed sledilk.