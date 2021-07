Srce parajoče: to so bile zadnje besede tragično preminule novinarke

V britanski javnosti še vedno odmeva tragična smrt novinarke televizijske hiše BBC, 44-letne Lise Shaw, ki je po cepljenju proti covidu-19 umrla zaradi možganskih krvavitev.



O njeni smrti je za BBC zdaj spregovoril njen mož Gareth Eve in razkril, kaj se je dogajalo v njunih zadnjih skupnih trenutkih, preden so jo premestili v na intenzivno enoto bolnišnice. »Prišel sem k njej, a mi je dejala, naj odidem domov, ker je že pozno in ju časa sin. Dejala je, da je utrujena. Poljubil sem jo. In nikdar več nisem več mogel spregovoriti z njo,« je povedal.



Med možne vzroke za njeno smrt so navedli tudi komplikacije zaradi cepljenja s cepivom AstraZeneca. Teden dni po prvem odmerku se je namreč začela slabo počutiti, nekaj dni pozneje pa huje zbolela. Tožila je zaradi hudih glavobolov. Pred tem zdravstvenih težav ni imela.



Njen mož je še povedal, da zdravljenje ni pomagalo, saj so se glavoboli nadaljevali, bila je tudi precej zmedena. Poudaril je, da nikakor ne nasprotuje cepljenju, zagovarja pa, da bi moral vsak imeti izbiro glede cepiva, še zlasti zaradi temne sence nad AstraZeneco in pojavom krvnih strdkov.





