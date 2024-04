Srbsko pevko okradli v Sloveniji! To so vse podrobnosti, ki jih je doživela

Srbsko turbofolk pevko Sandro Afriko (Sandra Prodanović) so med kratkim postankom na bencinski črpalki nekje v Sloveniji okradli. Potem ko se je z osebnim vozilom vračala z nastopa v Avstriji, se je na kratko ustavila na eni od slovenskih bencinskih črpalk, kjer pa je doživela nočno moro, kot pravi.

Vir blizu 36-letni pevki je za srbske medije dejal, da se je vračala s koncerta s prijateljico in sta se ustavili na kratkem odmoru. »Ker je bila tako utrujena, je pozabila zakleniti avtomobil, takrat pa se je vse začelo. Samo tri ali štiri minute ju ni bilo, ko pa sta se vrnili, so bila sovoznikova vrata odklenjena,« pravi vir.

Kmalu sta ugotovili, da sta bili tarča tatov. »Nekdo jima je vzel vse – denar od nastopa, dva telefona, dve dragi torbici, celo make up in nakit, ki ga je pevka nosila na nastopu. Katastrofa. Lopovi so vzeli celo elektronsko cigareti. Na srečo, je imela potni list v predalčku avtomobila in ga niso vzeli.«

Posnetke predala policiji

Ker se ji je mudilo v Srbijo na naslednji nastop, pevka tatvine ni prijavila policiji, a menda sumi, kdo jo je ukradel. Naslednji dan je iz Srbije le dala prijavo slovenski policiji, piše Telegraf.

»Posnetke s kamer sem predala policiji in upam, da čim prej najdejo to osebo, ki me je okradla. Naredila bom vse, da bodo tatu prijeli,« je dejala in dodala, da je doživela ogromen stres, a po drugi strani, »je pomembno, da smo živi in zdravi. Odslej bom tudi previdnejša pri tem, kar puščam v avtomobilu. Tisti dan sem bila preutrujena,« je za Kurir dejala turbofolk pevka Sandra Afrika, ki je v preteklosti že nastopala v Sloveniji.