Ksenija Kranjec nam je povedala, kaj si misli o zmagovalcu Bara

Srbski resničnostni šov Bar, ki je bil predvajan tudi v Sloveniji, je dobil zmagovalca. Nogometaš in natakar Davor Dermanović si je z zmago prislužil 30 tisoč evrov. Gledalcem bo ostal v spominu kot tekmovalec, ki ni imel težav z goloto pred kamerami.

Letošnji Bar so zaznamovali številni škandali in romance, za katere je poskrbela tudi Ksenija Kranjec, ki se je zapletla z Ivanom Neškovićem. Temperamentna Korošica je bila v šovu skoraj dva meseca, medtem ko sta Jan Klobasa in Lara Goršek Kos zdržala le nekaj dni. Finalisti so bili štirje – Dejana Deletić, Davor Darmanović, Kristina Stanković in Darko Vadlja.

Davor ob zmagi ni skrival sreče. »Tega nisem pričakoval. Denar bom porabil za otroke in nogomet,« je povedal presrečni zmagovalec, ki je oče dveh otrok.

Kaj meni o zmagovalcu, smo vprašali tudi Ksenijo. »Presrečna sem, ker je zmagal Davor. Moj Gari. Nagrada je odšla v prave roke,« pravi Slovenka.