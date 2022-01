Srbski predsednik žaluje, umrla je njegova prva žena

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na instagramu objavil, da je nepričakovano umrla njegova prva žena Ksenija Vučić. »Zvečer je v Beogradu v 56. letu nepričakovano umrla Ksenija Vučić, moja prva žena in mati najinih otrok, Danila in Milice. O mestu in datumu pogreba bomo družino in prijatelje obvestili naknadno,« je na kratko napisal Vučić.

Aleksandar in Ksenija sta se poročila leta 1997 v Novem Sadu. Istega leta se jima je rodil Danilo, pet let kasneje pa še Milica.

Ksenija je delala kot novinarka več kot 30 let. Svojo kariero je začela na televiziji Studio B. Vzrok njene smrti še ni znan.

Srbski Kurir je ob tem spomnil na besede, ki jih je pred tremi leti izrekla v intervjuju v kultni oddaji Magazin in. Spregovorila je o težkem obdobju, ki ga je prestala leta 2009, in dejala, da je v najboljšem obdobju svojega življenja ugotovila, da nima več časa za nekatere ljudi in stvari, ker je končala v bolnišnici. »To sem ugotovila na zelo boleč način. V nekem trenutku sem lebdela med življenjem in smrtjo,« je razkrila. »Takrat sem menjala prioritete v svojem življenju in zaradi tega se počutim mnogo bolje.«