Srbski mediji: Vemo, kdo stoji za »ustaškimi orgijami na hipodromu«, ostaja le ena možnost

Čeprav je od mega koncerta razvpitega hrvaškega pevca Thompsona minilo že kar nekaj dni, se nekateri srbski mediji ne morejo vzdržati poročanja o tem. Tako denimo Informer navaja, da za organizacijo »ustaških orgij na zagrebškem hipodromu in največjega fašističnega shoda po drugi svetovni vojni - koncerta Marka Perkovića Thompsona«, stoji kar Katoliška cerkev.

Navajajo, da to sledi iz analize glasbenega kritika Ilka Čulića, ki je izjavil, da ni teoretične možnosti, da bi bila množičnost Thompsonovega koncerta naključna.

»Kar me zanima, je, kdo vodi Thompsona. Ker tega ne vem. Kar se tiče produkcije, to počne njegov management. Ampak kdo je strateg? V državi imamo tri resne organizacije, ki vstopajo v igro, da bi to naredile. HDZ, Cerkev in mafija. Mafija se ukvarja z ženskami, zato niso. HDZ tega nikoli ni počela tako ... Cerkev ostaja,« je dejal.

Ob tem so omenili tudi redovnico Cecilijo, ki je na koncertu navdušeno razlagala, da obožuje Thompsona.