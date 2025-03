Čustveno zadnje slovo od Saše Popovića: med žalujočimi tudi Lepa Brena, Ceca, Neda Ukraden ... (VIDEO in FOTO)

Danes so se v Sava centru v Beogradu številni prijatelji, sodelavci in družina zbrali pri slovesu od Saše Popovića, ustanovitelja in dolgoletnega direktorja Grand produkcije.

Med prvimi so v dvorano prišli žena Suzana Jovanović, njuna otroka Aleksandra in Danijel ter najožji prijatelji, ki Suzane v teh težkih trenutkih niso zapustili niti za trenutek. Popovićeva vdova je s temnimi očali poskušala skriti skrušen izraz in solze.

Na komemoracijo so prišli številni znani obrazi iz sveta glasbe in estrade, med njimi Lepa Brena, Ceca, Željko Joksimović, Marija Šerifović, Ana Bekuta, Darko Lazić, Neda Ukraden in mnogi drugi. Med prisotnimi je bil tudi minister za notranje zadeve Ivica Dačić.

Čustveni spomini prijateljev in sodelavcev

Pevec Dejan Ćirković - Ćira in njegovi bližnji so noč preživeli v družinskem domu Popovićevih, nato pa s Suzano in otroki prišli v dvorano. Pevka Milica Pavlović se je ganljivo spomnila Popovićeve podpore: »Vedno je verjel vame, bil mi je kot drugi oče. Dal mi je veliko nasvetov, le enega nisem upoštevala – da bi morala biti prva zvezda Granda s koncertom v Sava centru. Zdaj sem tu, a žal ne ob lepem trenutku.«

FOTO: Antonio Ahel/ata Images/Pixsell

FOTO: Antonio Ahel/ata Images/Pixsell

Ob vhodu v dvorano je bila postavljena črno-bela fotografija Saše Popovića, ob njej pa bele vrtnice, simbol miru in spoštovanja.

Zadnje slovo na bežanijskem pokopališču

Po komemoraciji bo Saša Popović ob 14.30 pokopan na bežanijskem pokopališču. Družina bo od 13. ure v tamkajšnji kapeli, sledilo bo pogrebno bogoslužje s petjem zbora in več duhovniki.

Popović, ki je močno zaznamoval balkansko glasbeno sceno, bo ostal v spominu kot vizionar, mentor in ikona estrade, ki je mnogim pomagal do uspeha, poroča kurir.rs.