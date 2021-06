Srbkinja, ki se je na Evrosongu ponujala Italijanu: Katastrofa, nisem vedela

Damiano David FOTO: Piroschka Van De Wouw Reuters

Letošnji zmagovalci na izboru za pesem Evrovizije dvigajo obilo prahu. Seksi pevec zasedbe Måneskinje dobesedno obnorel Evropejke in tudi osvojil srca številnih predstavnic na letošnjem tekmovanju. Za njim je javno vzdihovala in se mu ponujala tudi srbska pevka, ki je Srbijo na izboru zastopala s skupino Hurricane in mu dejala, da je samska, naj jo pokliče in da se je pripravljena z njim celo poročiti. A kot kaže Sanja takrat ni vedela, da ima Damiano dekle.»Na zabaven način sem mu želela sporočiti, kako mi je všeč. Všeč mi je bila tudi njihova skladba. Nisem vedela, da ima dekle. Zaradi tega mi je zelo neprijetno,« je dejala v oddaji Ami G šov in še razkrila, kaj se je dogajalo v zaodrju in povedala, da so s končnim mestom razočarane, saj so upale na zmago.»Iskreno smo pričakovale, da bomo med top pet. Ko se je začelo glasovanje, pa smo mislile, da bomo zadnje, tako da je 15. mesto super,« je dejala, Sanja pa je dodala, da je v nekem trenutku bila celo prepričana, da bodo zmagale. »Jaz sem si želela samo finala, ker če ne bi prišle v finale, to bi bila velika sramota,« pa je dodala