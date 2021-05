Srbkinja buri duhove, sprožila je evrovizijski seks škandal

Srbske predstavnice na letošnjem Evrosongu še vedno burijo duhove. Potem ko je, glavna vokalistka zasedbe, javno vzdihovala za Italijanom, so se spomnili škandala, v katerega je bila vpletena, ko je leta 2016 na Evrosongu nastopala z zasedbo ZAA.O Davidu je dejala, da je prelep moški in da bi se lahko kar poročila z njim. Na tiskovni konferenci ga je nagovarjala, naj jo pokliče, saj je samska. »Ko smo imele vajo, so bili za nami na vrsti Italijani. Dala sem vse od sebe, da sem se pokazala v najboljši luči,« je razlagala vidno razgreta.No, pred petimi leti pa naj bi oko vrgla na angleškega pevca. Angleški mediji so takrat o njej pisali, da ga je dobesedno zasledovala. Čeprav je takrat imela fanta, naj bi bila dobesedno obsedena s simpatičnim pevcem. Po slavnostnem odprtju naj bi ga celo na silo želela zvleči v svojo hotelsko sobo. »Nadležna je bila kot izpuščaj. Obsedena je z njim,« so poročali o evrovizijskem seks škandalu britanski mediji.Seveda je svojo plat zgodbe povedala tudi Sanja, ki je vse skupaj zanikala. »On res ni moj tip. Samo poglejte, kakšen je moj fant, in ga primerjajte z Joejem in vam bo jasno, da to ni to. Družili smo se, veliko časa sva preživela skupaj. V družbi so bili še njegovi prijatelji. Sem pač takšna, družabna. Joe ima takšne otroške poteze, videti je ot otrok. Niso mi všeč takšni moški,« je takrat dejala Sanja za srbski Kurir.