Srbija žaluje: že druga smrt glasbenega velikana v tednu dni

V 68. letu starosti je umrl Miša Aleksić, član zasedbe Riblja čorba. Zaradi koronavirusa se je zdravil v beograjski bolnišnici, priklopili so ga na respirator, a v nedeljo mu niso mogli več pomagati. Za vedno je zaprl oči.



Njegova hčerka Mina je pred dnevi na facebooku zapisala: »Vsi smo mislili, da je šala, saj smo še pred dvema tednoma z družino sedeli na kosilu in se smejali, kako ne maramo nositi mask, kam bomo šli in kam na kosilo. Zdaj sem ostala brez obeh staršev, ki sta v bolnišnici. Strah me je, a pogumno verjamem v srečo in dobro energijo. Prosim vas, da Miši pošljemo najmočnejšo energijo v univerzum, da bo čim prej spet na sceni s kitaro v roki.« A zgodilo se je najhujše. Basist slavne skupine je umrl.





Frontmen omenjene skupine Bora Đorđević je v nedeljo zjutraj s čustvenim zapisom pomahal v slovo prijatelju: »Zjutraj je umrl moj brat Miša. Boril se je kot lev do zadnjega diha. 42 let sva igrala skupaj in ne morem si predstavljati, da ga ni več. 42 let se nisva nikoli grdo pogledala, kaj šele skregala. Ne morem si zamisliti, da bi imel koncert brez njega. Dogovorila sva se, da bova umrla na odru, a on je pohitel. Brat, hvala ti za vse.«



»Grozno mi je, ker je odšel eden mojih najboljših prijateljev, to je vse, kar lahko rečem,« je za Nova.rs povedal Momčilo Bajagić Bajaga, ki je bil tudi njegova poročna priča.



Spomnimo, prejšnji teden je v Srbiji umrl še en prepoznaven glasbenik, član priljubljene zasedbe Amadeus Band. Tudi za Bojana Zlatanovića Tokana (44) je bil usoden koronavirus.