Srbi ponoreli od ponosa! Dončić se je ogreval ob tej uspešnici njihove narodnjakinje (VIDEO)

Znano je, da ima Luka Dončić rad srbsko glasbo in da jo je pogosto vrtel v Dallasu, zdaj se to nadaljuje tudi v Los Angelesu.

Zaradi Luke Dončića so v Los Angelesu namreč poslušali Ano Bekuta. Šele prišel je k Lakersom, ko je ena od uspešnic srbske pevke Ane Bekuta odmevala v dvorani. Gre za pesem Imam jedan život.

Pevka je bila ob tem razumljivo navdušena: »Noben moj nastop ne gre brez te pesmi, kot kaže, bo ta pesem postala obvezen del košarkarskih tekem. Hvaležna sem vsem, ki se s to pesmijo veselite in žalujete, in od danes navijam za Luko in Lakerse! Nebo je meja!« je navedel Blic.