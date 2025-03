Sramotna poteza Meghan Markle

Karkoli naredi žena princa Harryja, nič ni po volji oboževalcem britanske kraljeve družine. Ker je v zadnjem času zelo aktivna, je deležna tudi pogostih kritik.

In mnogi verjamejo, da je z zadnjo potezo prestopila vse meje dobrega okusa.

Zakaj?

Po tem, ko je vojvodinja Susseks prenovila svojo blagovno znamko in jo preimenovala v As Ever, na Netflixu objavila serijo Z ljubeznijo, Meghan in že napovedala drugo sezono ter začela svoj novi podkast, je vse presenetila z zadnjo odločitvijo.

Na instagramu je namreč delila povezavo na platformo ShopMy, na kateri njeni oboževalci lahko kupijo stvari, ki so ji osebno pri srcu.

Tako ima 2,6 milijona njenih sledilcev sedaj priložnost lažje najti in si priskrbeti oblačila ter modne dodatke, ki jih Marklova nosi ob različnih priložnostih.

Med njimi so cenovno dostopni kosi znamk, kot so Theory, Reformation, Polene, Madewell, ter tudi luksuzni predmeti, denimo sandali modne hiše Saint Laurent.

Platforma ShopMy se oglašuje kot način za dodaten dohodek elitnih ustvarjalcev vsebin. Če nekdo kupi izdelek prek povezave, ki so jo nekdo delil, je slednji upravičen do provizije.

Povedano drugače: če boste kupili bluzo, ki je po volji ženi princa Harryja, bo ta na račun prejela določen odstotek od prodaje.

Komentarji oboževalcev kraljeve družine so večinoma negativni, saj ljudje v Veliki Britaniji verjamejo, da Meghan v namen zaslužka ponovno uporablja svoj kraljevi naziv.

»Šokantno je, da Megan uporablja ShopMy.« »Ne morem verjeti, da poskuša unovčiti monarhijo.« »Kakšna sramota, britanska vojvodinja se obnaša kot vplivnica.« »Kaj bo kralj Karel storil v zvezi s to nesramnostjo?« Se vrstijo nekateri odzivi.

Seveda obstajajo tudi tisti, ki menijo, da gre za odlično poslovno potezo Marklove, ki poskuša postati vplivna ženska na področju življenjskega sloga.

Mnoge njene oboževalke so zadovoljne, ker jim končno ne bo več treba iskati informacij o oblačilih Megan Markle, številne so poudarile, da je bil skrajni čas, da jim vojvodinja olajša posnemanje njenega sloga.