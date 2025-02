Sramota za Ivanko Trump: tako se je osramotila v javnosti

Minuli konec tedna je bil v Združenih državah Amerike v znamenju ameriškega nogometa.

Na odmevni tekmi super finala na stadionu Caesars Superdome v New Orleansu so bili tudi Donald Trump, njegova hči Ivanka s sinom Theodorjem in sin ameriškega predsednika Eric z ženo Laro Trump.

Ivanka je za to priložnost zbrala elegantno belo obleko, ki jo je dopolnjeval širok rjav pas.

Njena želja, da bi ostala nevtralna, saj je njena družina podpirala obe nastopajoči ekipi, Philadelphia Eagles in Kansas City Chiefs ni obrodila sadov.

Tako Taylor Swift, ki je, jasno, navijala za ekipo Kansas City Chiefs, za katero igra njen dragi Travis Kelce, kot Brittany Mahomes sta nosili oblačila bele barve, povezane z moštvom, ki je na koncu izgubilo.

A v prvem predsedniškem mandatu Donalda Trumpa vplivna hči očeta, je pozornost vzbudila z nečim drugim.

Ameriški predsednik je na svojem uradnem instagram profilu objavil posnetek, ki prikazuje njega in hčerko. Posneta sta v hrbet, in številnim so v oči padli le Ivankini lasni podaljški, pri čemer je bila njena pričeska deležna opisov v smislu: neurejena in zanemarjena.

»Presenečen sem, da si ne more privoščiti boljših podaljškov,« se je glasil eden od komentarjev.

Drugi so se s tem strinjali: »To je edino, kar sem tudi jaz opazil.« »Ti podaljški so GROZNI, denar res ne more kupiti okusa.«

Očitno je Ivanka po očetu podedovala redkejše lase in si pomaga s podaljški, ni pa edina v družini, ki se je zaradi tega znašla v zadregi.