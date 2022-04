Sprva zamolčal, da je princ

Ariana Austin je dokaz, da se lahko tudi povsem običajni ljudje nekega dne znajdejo v pravljici. Američanka je namreč pred skoraj 20 leti v enem od nočnih klubov v ameriški prestolnici spoznala postavnega mladeniča, ki je bil velik kavalir, redno jo je zasipaval s pozornostmi. Ko je že mislila, da večje sreče ne bi mogla imeti, pa se je izkazalo, da je njen dragi celo princ.

To ji je Joel Makonnen sprva zamolčal, saj se je bal, da bi se njegovega položaja in statusa prestrašila ali pa da bi ji morda vse skupaj preveč stopilo v glavo. Ko se je prepričal, da je tudi sam našel ljubezen svojega življenja, pa ji je povedal, da je bil njegov prapraded Haile Selassie I. zadnji etiopski vladar, kar pomeni, da je on princ. V deželi sicer nima nikakršne moči, tudi vladal ji ne bo nikoli, a ugled in debela denarnica sta ostala.

Par se je po 12 letih ljubezni poročil in zdaj živita v Washingtonu, D. C., kjer se v glavnem ukvarjata z dobrodelnostjo, Makonnen je tudi solastnik enega od najbolj prestižnih hotelov v etiopski prestolnici, kot diplomirani pravnik pa podjetjem po svetu svetuje glede pravnih zadev. Poleg tega sta zakonca lani izdala knjigo za otroke in mladostnike, v prostem času pa najraje potujeta. Težko bi našli tropski košček sveta, ki ga še nista obiskala, rada se ustavita v Švici, kjer je Joel odrasel, pogosto pa se jima na počitnicah pridružijo tudi drugi kraljevi.

Sta redna gosta dobrodelnih prireditev. FOTO: Instagram

Čeprav je poročena s princem, pa Ariana ni princesa, kar je povsem njena odločitev. Kot je dejala po poroki, se namreč ne bi počutila prijetno, če bi nosila plemiški naziv, ki ji ga niso podarili državljani Etiopije – ti so jo sicer na njeno veliko olajšanje sprejeli z odprtimi rokami.