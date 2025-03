Spremenjeni George Clooney: kaj se je zgodilo?

Potem ko je skoraj tri desetletja veljal za sinonim moškega, ki ga ni strah staranja, kar je dokazoval s šarmantnimi sivimi lasmi, je George Clooney te pobarval v rjavo.

63-letno hollywoodsko legendo, ki za razliko od vrstnikov, večinoma ostaja zvesta svojemu videzu, so oboževalci pred nekaj dnevi ujeli v New Yorku, ko si je v družbi žene Amal in odvetnika ter prijatelja Kevina Johnsona privoščila kosilo v francoski restavraciji.

George Clooney FOTO: Profimedia

Preobrazba je takoj sprožila ugibanja, ali gre za spremembo osebnega sloga, povezano s spremembami v zasebnem življenju, ali se vse skupaj nanaša na vlogo, ki ga čaka.

In odgovor: Clooneyeva nenadna sprememba barve las je najbrž povezana s prihajajočim nastopom na Broadwayu v dramski priredbi filma Lahko noč in srečno.

V delu bo na odru upodobil legendarnega ameriškega vojaškega dopisnika Edwarda R. Murrowa.

Sicer je zvezdnik nekaj časa uspešno skrival novo pričesko, tudi tako, da je v javnosti nosil klobuk.

Niso pa lasje edini, kar je pri njem drugačnega. Očitno se je odločil za mladostnejši videz: opažen je bil v sproščenem slogu z Adidas športnimi copati in usnjeno jakno, kar odstopa od običajnih po meri izdelanih oblek in elegantnih čevljev.

Estetski kirurg Jonny Betteridge trdi, da si je oskarjevec privoščil tudi pomladitev obraza s pomočjo kirurgije. Strokovnjak navaja, da so opazne spremembe okoli ušes, kar je značilno za tovrstne posege:

»Tisto, kar res izstopa, je razdalja med hrustancem na odprtini ušesnega kanala in začetkom ušesnih mečkov, kar kaže na to, da je prišlo do spremembe v tkivu obraza,« pravi Betteridge in dodaja, da verjame, da se je Clooney najbrž podvrgel metodi, imenovani deep plane pomladitev obraza, katere cena lahko doseže neverjetnih 230.000 evrov.

George in Amal Clooney FOTO: Profimedia

Čeprav so igralčevi lasje po vsej verjetnosti odraz njegove nove vloge, pa oboževalci in komentatorji na družabnih omrežjih ne morejo iz svoje kože in se že sprašujejo, ali so vse te spremembe povezane z njegovim zasebnim življenjem in morebitnim težavam v zakonu z Amal Clooney, piše Daily Mail.co uk.