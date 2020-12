Spremenila ne bi niti nasilnega zakona z Ikom

PPS / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA V zakonu z Ikom je 16 let trpela zlorabo in nasilje.

Bolečino spremenila v moč

Budizem ji je rešil življenje. In ji pomagal, da je danes srečna.

Življenjski priročnik

Naučila sem se priklicati svojo notranjo levinjo in prestopiti ovire, na katere sem naletela.

Na koncertnih odrih je bila kot utelešenje življenjske energije. Neuničljiva, neobrzdana, divja. Njena izjemna življenjska sla pa se je pretakala na druge, saj verjetno ni bilo žive duše, ki bi ob ritmih in melodijah, ki so vreli iz, lahko le statično obstala. Več kot zasluženo se je povzpela na prestol rock'n'rolla ter v glasbeni karieri prodala več kot 100 milijonov plošč, osvojila 12 grammyjev in si pridobila nesmrtnost v dvorani slavnih rock'n'rolla.A biti Tina Turner, biti legenda je prišlo z visoko ceno. Za ugasnjenimi odrskimi lučmi je namreč (komaj) preživela leta trpinčenja v nasilnem zakonu. Pokopala je svojega najstarejšega otroka, ki si je vzel življenje. Tudi sama je poskušala storiti samomor. V starejših letih pa se je morala soočiti še s posledicami kapi, odpovedjo ledvic in rakom na črevesju. Vseeno pa ne bi spremenila niti ene same stvari, niti enega samega dogodka. »Ničesar ne bi spremenila. Vsak del moje življenjske poti je namreč dodal k temu, kar sem danes. In danes sem zelo srečna. Bilo je več nadvse težkih izkušenj, ki bi me lahko sesule, a so me v resnici dvignile,« pravi 81-letna zvezdnica in dodaja, da sta trdoživost in vzdržljivost še vedno njeni najodličnejši lastnosti.»Lahko vam izdam skrivnost, kako vse vzdržati z nasmehom – ne glede na to, kaj ti življenje vrže na pot, nikoli se ne pritožuj. Pritoževanje in jamranje te le izčrpata, ne rešita pa ničesar.« Kar je le ena izmed življenjskih modrosti, ki se jih je naučila. Vse, česar jo je življenje naučilo, pa je prelila na strani vodnika do sreče Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good.Sama zatrjuje, da sta njeni največji odliki trdoživost in vzdržljivost. Zunanji opazovalec pa bi lahko dejal, da je tisto, kar Tino loči od drugih, njena neverjetna sposobnost, da bolečino – in te je prejela več kot pravičen delež – spremeni v moč. To pa se ji ni posrečilo čez noč, sprva je morala preživeti leta trpljenja. Začenši z najmlajšimi, ko se je rodila ženski, ki je ni želela.Nato je pristala v zakonu z, »obtolčene ustnice, modrice, zlomljene kosti, izpahi in duševno trpinčenje so postali del mojega vsakdana. V tej norosti sem poskušala ohraniti zdrav razum.« A je bilo na neki točki vsega vendar preveč in je 1968. pred nastopom pogoltnila 50 uspavalnih tablet. Kar so nekateri v ekipi k sreči ugotovili in jo odpeljali v bolnišnico, tam so ji rešili življenje. Nad čimer sprva ni bila navdušena, prej razočarana, da se je spet zbudila v življenje.A se je nato odločila, da je bilo tako očitno namenjeno, torej bo iz življenja, kakršno pač je, poskušala iztisniti čim več. Le vedela ni, kje začeti in kako. In tedaj je odkrila budizem. Ali, kot pravi Tina, je ta našel njo. Kajti čeprav je sprva mislila, da je budistična filozofija nekaj, kar počno hipiji, je sklenila poskusiti. »Zakaj pa ne. Izgubiti nisem imela ničesar več.« Začela je brati knjige o budizmu, ko pa ji je sin prinesel še budistične molitvene kroglice, je poskusila še z budističnim molitvenim petjem. In se počasi naučila postaviti zase in najti moč, da zapusti Ika. Čeprav je tedaj imela v žepu vsega 36 centov.Budizem ji je rešil življenje. In ji pomagal, da je danes srečna. Ena najpomembnejših lekcij, ki se jih je naučila, pa je pomembnost tega, da se ne zadovoljimo s tem, da ostajamo v svoji coni udobja. »Principi, kako v življenju najti srečo, so univerzalni. Pomagajo lahko vsakomur. Bistveno pa je, da širimo svoje cone udobja,« piše v svojem priročniku o sreči.»Pogum ne pomeni, da ne čutiš strahu, pač pa da kreneš naprej kljub strahu. Začneš lahko z majhnimi rečmi.« In prav zaradi tega je svet danes bogatejši za eno njenih najmočnejših pesmi What’s Love Got to Do with It. »Ni mi je bilo lahko peti. Sprva je niti nisem želela zapeti. A sem se odločila poskusiti, čeprav se mi je ob tem sprva od strahu v grlu delal cmok nelagodja.«