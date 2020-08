Spregovoril karidolog, ki je operiral legendarnega Kića

Kardiolog, ki je operiral legendarnega Kića Slabinca je za 24sata spregovoril o tem, kako resno je njegovo stanje in demantiral nekatere informacije, ki so se v petek zvečer pojavile v javnosti. Razkril je, da je imel zelo resno koronarno bolezen, zaradi katere so se mu mašile krvne žile, prognoza pa je bila slaba. Bil je operiran, njegovo srce pa naj bi bilo za zdaj v dobrem stanju. Zapletlo se je pri celjenju kosti, zaradi česar je Kićo tudi pristal na respiratorju.Kariolog prof. dr. ki je Kića operiral je povedal, da je do težav prišlo tudi zaradi Kićeve prekomerne teže, ki naj bi bila kriva, da se njegova rana ne celi tako, kot bi se morala. Razkril je še, da so Kiću pri kašljanju popokale žile, zato so jih skušali znova spojiti na prsne kosti, a to ni bilo mogoče.»Kićo ni v komi, tako kot je bilo slišati po nekaterih informacijah. Prejema terapijo in je na respiratorju, da bi se spočil in da bi se njegova prsna kost zacelila,« je povedal kirurg in dodal, da je Kićo buden, prejema zdravila in je pod stalnim nadzorom na intenzivni negi. Dodal je še, da njegovo življenje ni ogroženo. Kirurg še dodaja, da bi bil Kićo, če ne bi prišlo do teh komplikacij, že lahko doma.