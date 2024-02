Spoznal otroka in končal zvezo: Rusinje ne ljubi več

Hollywoodski igralec Tom Cruise in bogata Rusinja Elsina Khayrova sta bila prvič skupaj v javnosti lani na zabavi v MayFairu v Londonu.

Pred nekaj dnevi je spoznal njena otroka, 13-letnega Tamirja in šestletno Evo, zdaj pa je ljubezni konec, piše The Sun.

Domnevno je zvezo končal Tom, z Elsino pa želi ostati v prijateljskih odnosih, saj konec koncev v Londonu živita v isti stavbi.

»Neprijetno bi bilo stvari končati na grd način in se nato srečevati v dvigalu. Med njima ni jeze in zamer, razmerje se preprosto ni obneslo,« je za The Sun povedal vir.

Elsina, ki ima britansko državljanstvo, je bila poročena z ruskim oligarhom in trgovcem z diamanti Dimitrijem Tsvetkovim. Je hči politika Rinata Khayrova, Putinovega tesnega zaveznika.