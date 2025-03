Šport, izobraževanje in kultura za boljšo Afriko

Nigerijski glasbeni zvezdnik ­Patoranking se je lotil ambicioznega projekta. Do leta 2035 si želi izboljšati življenje milijon nigerijskim otrokom in mladostnikom. Glasbenik, rojen kot Patrick Nnaemeka Okorie v lagoškem slumu Ebute Metta, se je s sintezo reggaeja, dancehalla in afrobeata prebil med najuspešnejše ne le nigerijske, temveč tudi afriške glasbenike.

»Prihajam iz mestnega predela, v katerem so možnosti za uspeh zelo majhne, pravzaprav skoraj nične, vendar mi je uspelo,« je dejal. Preboj se mu je posrečil leta 2013, ko ga je vzel pod okrilje pevec Timaya, skupaj sta izdala uspešnico Alubarika. Leto pozneje se je s spotom pesmi Girlie O znašel na lestvici MTV.

Nekoč je sanjal, da bo nogometaš.

Do leta 2035 bi rad izpeljal svoj projekt. Foto: Sally Hayden/Sipa

Kljub uspehu ni izgubil stika s svojimi koreninami. Leta 2018 je ustanovil fundacijo, ki se osredotoča na pomoč mladim pri izobraževanju, športu in kulturi, zgradil je tudi več športnih igrišč in objektov, tudi v slumu, v katerem je nekdaj odraščal in ki je še vedno znan po spopadih mladinskih tolp.

Vendar so njegovi načrti veliko večji. Nekoč je sanjal, da bo nogometaš, šport se mu zdi odlična priložnost, da se mladi osredotočijo na pozitivne stvari, zato namerava v naslednjih letih zgraditi najmanj sto športnih objektov v Nigeriji in drugih afriških državah. Nič manj pomembna ni njegova iniciativa za izobraževalne programe. Predvsem si želi, da bi omogočil mladim dostop do visoke tehnologije, saj prav na tem področju Afrika najbolj zaostaja. Doslej je podelil že več sto štipendij, kot ambasador dobre volje Združenih narodov pa načrtuje, da mu bo uspelo animirati tudi druge državne institucije in zasebne donatorje.