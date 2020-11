Spor s soigralko ga je pestil skoraj 30 let

osebni arhiv Četrt stoletja po koncu serije se je igralska zasedba spet dobila na kupu. FOTO: Osebni Arhiv

Niso je odpustili

Pred prižganimi kamerami le smeh, v zakulisju pa drame

NBC VIA GETTY IMAGES Carltona Banksa skoraj ne bi upodobil Alfonso Ribeiro. FOTO: Nbc

Zvezek za dušo

Dolgoletni spor med Smithom in Hubertovo je bil najbolj odmeven, nikakor pa ni bil edina drama, ki se je odvijala v zakulisju.

6

sezon je razveseljevala serija Princ z Bel-Aira.

Skoraj četrt stoletja se je odvrtelo od sklepne epizode humoristične serije Princ z Bel-Aira, ki jeizstrelila med igralske velikane. In še tri leta več, odkar je zvezdnik nazadnje spregovoril z, ki je bila prve tri sezone njegova televizijska teta, ki je zanj skrbela in ga vzgajala. Pa še te zadnje besede so bile hladne, trde. Označil jo je namreč za težavno, kar je bilo v Hollywoodu za temnopolto igralko kot poljub smrti.»Biti temnopolta ženska v tem poslu je težko. Če pa jo označiš še za težavno, je to kot poslednji žebelj v njeni krsti. Tedaj sem dokončno izgubila ugled, izgubila sem vse,« se mu je v njunem prvem pogovoru po 27 letih odprla Janet, a tudi priznala, da z njo v tistih dneh v resnici ni bilo najlažje delati, saj jo je peklila vrsta osebnih težav, o katerih pa ni želela razpredati s soigralci.»Nikoli nisva govorila, čemu je med nama počilo. In to me pekli že vsa ta leta,« pa je Smith po skoraj 30 letih nekoliko mirnejši, saj sta se naposled pogovorila in zakopala bojno sekiro.Po treh sezonah megauspešne serije, ki je je bil le smeh, je Janet 1993. nenadoma odšla, v vlogi tetke Viv pa jo je zamenjala. »Egomanijak. Odgovoren je za moj odhod iz serije,« je v sledečih letih Hubertova udrihala po Willu, ta pa ji ni ostajal dolžan, trdeč, da je želela, da se vse vrti okoli nje, celo da bi bila celotna serija osredotočena le nanjo. Tako sta pljuvala drug po drugem, četudi nihče ni v resnici vedel, iz česa se je rodila njuna mržnja. Do zdaj.»Med snemanjem tretje sezone sem bila noseča, stvari doma pa so bile slabe, zato se ničemur več nisem mogla smejati ali se šaliti. A to sem zadrževala zase,« začne Hubertova, ki so ji za snemanje nove sezone na mizo vrgli precej bedno pogodbo. Ne le da plačilo ni bilo sanjsko, v skoraj treh mesecih premora do začetka snemanja četrte sezone ne bi smela sprejeti nobenega drugega dela.»Misliti sem morala na prihajajočega otroka, moj mož je bil brez službe, zato sem pogodbo zavrnila. V odgovor pa sem dobila le, da bodo vlogo pač dali drugi igralki. To me je globoko prizadelo. Razširilo pa se je zmotno prepričanje, da so me odpustili, kar mi je močno škodovalo.« Sploh govorice, da je za njeno slovo delno odgovoren Smith, za katerega so vsi vedeli, da bo velika zvezda, ona pa se ni smejala njegovim šalam.»Morala sem ostajati v garderobi. Nisem bila neprofesionalna, le pogovarjati sem se nehala z vsemi.« Njene besede so se hollywoodskemu zvezdniku zarezale globoko v srce. »Pojma nisem imel, kaj vse si preživljala, mislil sem le, da me sovražiš,« je dejal in dodal, da danes ve, da v tistih mlajših letih ni bil najbolj dojemljiv za čustvene nianse ljudi. Raje je pokal šalo za šalo in se norčeval, kar pa je bil, to zdaj dobro ve, njegov obrambni mehanizem. Njegov oče je bil namreč precej razborit in nasilen moški, napetost doma pa je Will poskušal nekoliko razelektriti s smehom in šalami. »A ko potegnem črto, nisem bil najbolj prijazen.«Dolgoletni spor med Smithom in Hubertovo je bil najbolj odmeven, nikakor pa ni bil edina drama v zakulisju snemanja., ki je igral Willovega zategnjenega bratranca Carltona in je s svojim plesom zmagoslavja zanetil pravo svetovno norijo, je bil odpuščen že takoj po pilotni epizodi.»Po avdiciji sem dobil vlogo. Po pilotnem delu pa so me odpustili. Skoraj v isti sapi so me torej zaposlili in odpustili,« je o trnovih začetkih dejal Ribeiro, z dodatkom, da je spočetka obstajala velikanska in realna možnost, da bo njegov lik igral nekdo drug.Podobno kot celo Smith ni bil po volji izvršnim producentom, saj je bil še nihče brez vsakršnih izkušenj. Njegovo vlogo so želeli dati hiphop dvojici Kid'n'Play, ki pa je na srečo oboževalcev serije in Smitha vlogo zavrnila. Da vse ni bilo zgolj rožnato, pa priča tudi poseben zvežčič, v katerega so igralci lahko zlivali svoj gnev nad soigralci in se tako spihali.