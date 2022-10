Spor med princem Williamom in Kraljem Karlom III., to je bil razlog

Princ William in kralj Karel III. imata dober odnos in zlasti po smrti kraljice Elizabete II. delujeta skladno ter složno. To je nekaj povem razumljivega, saj očeta in sina že od rojstva čaka enaka usoda – angleška korona. A kljub temu tudi med njima včasih pride do hude krvi. Nedavno sta se resno sprla, in sicer zaradi tretje osebe.

Kaj se je zgodilo?

Dogodek je opisan v knjigi Dvorjani, skrivna moč za krono (Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown), avtorja Valentineja Loweja.

Pisatelj navaja, da je med sedanjim kraljem in njegovim sinom prišlo do velikega trenja po tem, ko je bil leta 2017 odpuščen pomemben član kraljičinega osebja.

Sir Christopher Geidt je bil nekoč kraljičin osebni tajnik in mentor princa Williama. Oba sta bila naklonjena modernizaciji monarhije, a s tem se niso strinjali vsi člani kraljeve družine.

