Spomini Danijele Martinović: »Moj prvi …«

Hrvaška pevka Danijela Martinović je zanimanje za glasbo kazala že od malih nog, njen preboj na glasbeno sceno pa se je začel konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let.

Znana je postala, ko se je pridružila skupini Magazin in zamenjala dotedanjo pevko Ljiljano Nikolovsko. V zasedbi je ostala pet let in v tem času odpela nekatere največje hite, kot so Simpatija, Zlato ljubavi, Došlo vrijeme in številne druge.

Še večji uspeh je dosegla leta 1998, ko je začela samostojno kariero in s pesmijo Neka mi ne svane, ki sta jo napisala Tonči in Vjekoslava Huljić, zmagala na hrvaškem izboru za pesem Evrovizije Dora.

Kot zmagovalka je svojo državo na Evroviziji v Birminghamu, kjer je osvojila peto mesto.

Po tem tekmovanju je nadaljevala uspešno pot in izdala albume Zovem te ja, I po svjetlu i po mraku, Pleši sa mnom in druge. Danes je že več kot trideset let znano ime na regionalni glasbeni sceni.

Njeno zasebno življenje je pritegnilo pozornost javnosti zaradi dolgotrajne zveze s Petrom Grašem, s katerim je bila par kar 24 let. Pred štirimi leti sta se razšla, od leta 2023 pa Danijela uživa v ljubezni z Josipom Plavićem.

Kot vsi včasih radi obujamo spomine in gledamo stare fotografije, je tudi Danijela želela s svojimi sledilci na družbenih omrežjih deliti svojo podobo iz mladosti.

FOTO: Instagram Danijela Martinović, Zaslonski Posnetek

»Moj prvi plakat,« je zapisala in razkrila, da je fotografija nastala leta 1988.

Če tega ne bi zapisala, bi večina težko prepoznala, da gre za Danijelo Martinović.

Za razliko od današnje pričeske je imela takrat valovite svetle lase do ramen s temnim narastkom, brezhiben ten in za tiste čase značilen make-up, piše Glossy.rs