Spomenik Diani prihodnje leto

REUTERS PICTURES Kensingtonska palača je bila pred 23 leti zasuta s cvetjem. FOTO: Michael Crabtree/Reuters

1997.

je umrla princesa Diana.

Princainsta bila najstnika, ko sta v tragični prometni nesreči izgubila ljubljeno mater. Za, princeso ljudskih src, je žaloval ves svet, njen spomin pa živi v številnih dobrih dejanjih, s katerimi je poskušala ustvariti boljši jutri za vse. Večna humanitarka je zapustila svet pred 23 leti, ob včerajšnji obletnici pariške tragedije so se mnogi znova spomnili ene najmarkantnejših osebnosti britanskega dvora, ljubezen do matere pa je znova združila tudi zadnje mesece odtujena brata.William in Harry sta pred obletnico podala skupno izjavo za javnost in se poklonila pokojni Diani ter naznanila, da bosta na razkošen vrt Kensingtonske palače, materinega doma, princesi postavila spomenik, in sicer 1. julija 2021, ko bi praznovala 60. rojstni dan. »Princa upata, da bosta tako mnoge opomnila na velik pečat, ki ga je Diana pustila s svojim življenjem in delom,« se glasi izjava bratov, ki od pomladi živita vsak na svojem koncu luže; spomnimo, mlajši jo je z ženo in sinom mahnil najprej v Kanado, potem pa v ZDA, kjer si je ustvaril nov dom.O spomeniku, namenjenem valižanski princesi, je bil prvič govor že pred tremi leti, prav na željo njenih sinov, ki sta začela zasebno zbiranje sredstev za kip, ki bo nedvomno mojstrovina. »Najina mati se je dotaknila toliko življenj,« sta izjavila, ponosna na Dianino bogato zapuščino. Njune besede so znova oživele pred dnevi, ko sta potrdila, da bosta spomenik slovesno odkrila prihodnje poletje, 23. obletnico materine smrti pa sta letos, kot kaže, preživela ločeno.A jasno je, da Diana nikoli ne bo pozabljena, spomin na princeso ljudskih src je močan kot še nikoli, se zdi. Vse več je njenih upodobitev v filmski, televizijski in gledališki umetnosti, kjer je novih stvaritev, ki v ospredje postavljajo obdobje krize v britanski monarhiji, na pretek. Na odre newyorškega Broadwaya prihaja nov muzikal, ki bo zaradi pandemije zaživel najprej na televizijskih zaslonih, še bolj nestrpno pa princesini predani oboževalci pričakujejo četrto sezono priljubljene in nadvse uspešne serije Krona. Kot smo že pisali, bo prav v prihajajočih epizodahpredstavila valižansko princeso, v zadnjih dveh sezonah pa se bo v Diano prelevila Avstralka