Spolne storitve so mu ponujale Romunke, žrtve trgovine z ljudmi: kultni akcijski igralec molči

Jean-Claude Van Damme je obtožen, da je imel spolne odnose z več romunskimi ženskami, za katere je vedel, da so bile žrtve trgovine z ljudmi.

CNN-ova romunska podružnica Antena 3 je poročala, da je bila pri tamkajšnji direkciji za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma (DIICOT) vložena kazenska ovadba, v kateri trdijo, da je imel poročeni mojster borilnih veščin in igralec, zdaj 64-letni Jean-Claud Van Damme, spolne odnose s petimi ženskami, ki so jih trgovci z ljudmi pripeljali iz kriminalne skupine, za katero naj bi bil odgovoren romunski poslovnež in lastnik agencije za modele Morel Bolea.

Ženske naj bi bile Van Dammu predstavljene kot darilo, vse naj bi se dogajalo v Cannesu na dogodku, ki ga je organiziral igralec, še poroča Antena 3. Časovni okvir domnevnih dejanj ni bil omenjen.

Odvetnik Adrian Cuculis, ki zastopa eno od domnevnih žrtev, je za medije povedal, da so bile ženske ranljive in domnevno izkoriščane po 182. členu kazenskega zakonika.

»V Cannesu, na dogodku, ki ga je organiziral Jean-Claude Van Damme, naj bi nekateri Romuni, ki jih trenutno preiskujejo zaradi ustanovitve kriminalne skupine in vodenja prostitucije, igralcu za spolne odnose ponudili pet fotomodelov iz Romunije,« je še povedal Cuculis in dodal, da je iz izjav prič jasno, da je Jean-Claude Van Damme vedel, da so te osebe izkoriščane.

Ena od žensk, ki je bila priča domnevnim dejanjem, je to, kar je videla, opisala tožilstvu, kar je sprožilo preiskavo, povzema Page Six.

Ker naj bi se domnevna dejanja zgodila v Cannesu, je za odobritev kazenskega postopka na potezi visoko sodišče v Franciji. Ko bodo domnevni storilci identificirani, bodo vabljeni v Romunijo, da dajo izjave.

Po Cuculisu je ta ogabna zadeva del večje preiskave trgovine z ljudmi in trgovine z mladoletniki, ki jo od leta 2020 vodi romunsko tožilstvo.

Predstavniki Van Damma, ki je od leta 1999 poročen z nekdanjo profesionalno tekmovalko v bodibildingu Gladys Portugues, se na navedbe še niso odzvali.