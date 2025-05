Spletke na britanskem dvoru: Kate sodelovala pri načrtu, kako ločiti Meghan in princa Harryja

V torek bosta Pippa Middleton in njen mož praznovala osmo obletnico poroke, dan prej princ Harry in Meghan Markle sedmo. A Harry in Meghan na Pippini poroki še nista bila uveljavljen par, nista še oznanila zaroke, zato so se Middletonove dame bale, da bi Meghan, v primeru, da jo ljudje videli v spremstvu Harryja, ukradla vso pozornost, ki na ta dan seveda pripada nevesti. Kate in Pippa sta tako skovali načrt, kam in kako skriti ameriško igralko za tisti čas, ko bo princ Harry prisoten na poročnem obredu.

Mlajši od sinov kralja Karla III. je tako na poroko svakinjine sestre in finančnika Jamesa Matthewsa prišel v spremstvu brata Williama, ki je prav tako ostal brez spremljevalke, saj je bila Kate Pippina priča. Pred tem je Meghanina prijateljica v svojem imenu rezervirala sobo v malem hotelu na deželi, kjer je nato Meghan počakala Harryja, se preoblekla in uredila, da sta se nato kot par udeležila poročnega slavja.

Ker je to potekalo daleč od oči javnosti, Middletonovi niso imeli nikakršnih zadržkov, da se jim pridruži tudi Harryjevo novo dekle. Kljub temu pa sta imela zaljubljenca menda zaradi odločitve, da Meghan ne sme na poročni obred, uničen dan, pravi avtor knjige o njunem odhodu iz kraljeve družine in tudi sicer dobri prijatelj Meghan Markle Omid Scobie.